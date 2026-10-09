Denizli heyeti Yalova'da serebral palsi farkındalığına kültürel destek verdi

Denizli Umut Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği Yalova programını tamamladı

Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizli Umut Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Nesrin Akbeyik öncülüğündeki heyet, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü kapsamında Yalova'da dört gün süren bir ziyaret programını tamamladı. Heyet, uluslararası festival etkinliklerinden resmi protokol ziyaretlerine kadar geniş bir faaliyet yelpazesinde yer alarak hem farkındalık oluşturmayı hem de kültürel bağları güçlendirmeyi hedefledi.

Yalova Kent Meydanı'nda ortak farkındalık hamlesi:

Programın açılışı Yalova Kent Meydanında gerçekleştirildi. Etkinlikte engelli bireylerin sunduğu dans gösterileri ilgi topladı; katılımcılar, serebral palsi farkındalığının simgesi olan yeşil balonları gökyüzüne bırakarak eşit ve etkin toplumsal katılım mesajını görsel olarak da vurguladı. Açılışa Yalova Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Taha Kürşat Sezen, Engelli Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İsa Tekpınar, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soyugüzel, Güney Kore Seul Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Mi-kyung, Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Bolat, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şakir Güner ve UKFF Festival Direktörü Rowena Tuzcuoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

14. Evrensel Çocuk Film Festivali'nde uluslararası buluşma:

Denizli heyeti, dört günlük program kapsamında 14. Evrensel Çocuk Film Festivaline (UKFF) katılarak farklı ülkelerden gelen kısa film ve animasyon gösterimleriyle buluştu. Festival programında Çek Cumhuriyeti, Norveç ve Bosna-Hersek'ten animasyon ve kısa film seçkileri yer aldı; Çek Animasyon Film Programı Zln Film Festivali sunumuyla, Norveç animasyonu Endre Lund imzasıyla ve Bosna-Hersek seçkisi Prof. Kimeta Busevac atölyesi aracılığıyla izleyiciyle buluştu.

Festivalde ayrıca Zuzanna Baholuv yürütücülüğünde Çek Cumhuriyeti Animasyon Film Atölyesi ve Prof. Kimeta Busevac tarafından Bosna-Hersek Kısa Film Atölyesi düzenlendi. Gala açılış töreninde 'Lar is LOL' filminin ilk gösterimi yapıldı; program Rowena Tuzcuoğlu'nun teşekkürleri ve gala yemeğiyle sonlandı.

Kușaklar arası dayanışma ve temsil:

Denizli heyetinde farklı yaş gruplarından katılımcılar bulunması dikkat çekti. Grubun en yaşlı iki üyesi 88 yaşındaki Şefika Ünal ile 85 yaşındaki Nuray Özkul da dört günlük programa aktif şekilde katılarak sosyal ve kültürel etkinliklerin her yaşa hitap ettiğini gösterdi. Bu katılım, derneğin engellilik alanındaki çalışmalarının yanı sıra kuşaklar arası dayanışma ve birlikte hareket etme kültürünü güçlendirme hedefine de hizmet etti.

Denizli'den Yalova'ya uzanan buluşma, yaşın sosyal hayata katılım önünde bir engel olmadığını somut olarak ortaya koydu ve katılımcılar arasında güçlü duygusal bağlar oluşturdu.

Resmî temaslar ve yerel bağların güçlenmesi:

Festival etkinliklerinin yanında dernek heyeti, Yalova'da kurum ziyaretleri de gerçekleştirdi. Heyet, İl Müftüsü Naci Çakmakçı ve İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soyugüzel ile görüşmeler yaptı; ayrıca Yalova Belediye Meclisi toplantısına katılarak yerel yönetim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bu ziyaretler, Denizli ile Yalova arasında sosyal ve kültürel bağların kuvvetlenmesine katkı sağladı.

Program boyunca Dernek Başkanı Nesrin Akbeyik tarafından konuklara, Denizli'nin simgesi haline gelmiş horoz figürlü dokuma ürünleri hediye edildi. Bu hediyeler, ziyaretin hatırası olmasının yanı sıra Denizli'nin dokumacılık kültürünü tanıtma amacını da taşıdı.

Yalova programına katılan Denizli heyetinde Akile Dumlupınar, Habibe Bıyıkoğlu, Nuray Özkul, Şefika Ünal, Ayşe Şensöz, Emine Özmen, Ahmet Faruk Özdemir, Merve Nur Bıyıkoğlu ve Merve Dumlupınar gibi isimler yer aldı. Dört günlük ziyaret, hem farkındalık çalışmalarına somut katkı sağladı hem de farklı şehirlerden gelen katılımcılarla kültürel alışverişi pekiştirdi.

Programın sona ermesiyle birlikte Denizli Umut Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği'nin Yalova ziyareti, serebral palsi farkındalığının yükseltilmesi ve kültürel işbirliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak kayda geçti.

DENİZLİ UMUT ÇOCUKLARI KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ, DÜNYA SEREBRAL PALSİ FARKINDALIK GÜNÜ KAPSAMINDA YALOVA’DA DÖRT GÜN SÜREN ZİYARET PROGRAMINI TAMAMLADI. DERNEK BAŞKANI NESRİN AKBEYİK ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ HEYET, ULUSLARARASI FESTİVAL ETKİNLİKLERİNDEN PROTOKOL ZİYARETLERİNE KADAR BİRÇOK PROGRAMA KATILDI.