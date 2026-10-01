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Denizli horozu animasyonla beyaz perdeye taşınıyor

Denizli horozu, Türkiye’nin ilk yapay zekâ filmi Efsaneler Takımı’nda disipline düşkün 'Fırfır' kimliğiyle yer alıyor; film 2 Ekim’de vizyona giriyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Doruk Çetin

Denizli horozu animasyonla beyaz perdeye taşınıyor

Denizli horozu sinemada

Denizli’nin simgesi olan ve 'en uzun ötüş' ile Avrupa ve Dünya rekorlarını elinde bulunduran Denizli horozu, Türkiye’nin ilk yapay zekâ filmi Efsaneler Takımı kadrosunda yer aldı. İstanbul’un tarihi hazinelerini korumak için Anadolu’nun dört bir yanından gelen karakterlerin anlatıldığı yapım, sinemaseverlerle 2 Ekim tarihinde buluşacak.

Karakter tasarımı ve rolü:

Film ekibi, Denizli horozunu senaryoda 'Fırfır' adıyla tanımladı. Fırfır, ekranda disipline aşık ve teşkilatçı bir 'gazi' kimliğiyle sunuluyor; kendi tavuklarını nizama sokması ve çağrıya tereddütsüz cevap vermesi, karakterin hikâyede aktif rol almasını sağlıyor. Yapım, yerel simgeleri canlı kurgulara dönüştürerek hem görsel hem de duygusal bir bağ kurmayı hedefliyor.

Yaratıcı vizyon ve hedef:

Filmin yönetmeni Cengizhan Uluocak, karakter seçiminin ülkenin kültürel ve tarihi mirasını vurgulama amacına hizmet ettiğini belirtiyor. Uluocak, Fırfır’ın ve diğer figürlerin, Anadolu insanının vatanseverlik ve dayanışma şuurunu yeni nesillere aktarmada samimi bir araç olduğunu vurguluyor. Bu yaklaşım, yerel değerleri sadece görsel öge olarak göstermeyen; onları milli tarihin ve kültürel kodların yaşayan muhafızları olarak sunan bir anlatı kurmayı amaçlıyor.

Yapımın animasyon ve yapay zekâ tekniklerini birleştirmesi, karakterlerin hem çocuklara hem gençlere ulaşmasını kolaylaştırmayı hedefliyor. Denizli horozunun filme dahil edilmesi, üretim ekibinin yerel simgelere verdiği önemi gösterirken, filmin teması da yardımlaşma, sadakat ve ortak mücadele gibi evrensel değerleri ön plana çıkarıyor.

DENİZLİ’NİN SİMGESİ OLMASININ YANI SIRA ‘EN UZUN ÖTÜŞ’ İLE REKORLARI ELİNDE BULUNDURAN DENİZLİ...

DENİZLİ’NİN SİMGESİ OLMASININ YANI SIRA ‘EN UZUN ÖTÜŞ’ İLE REKORLARI ELİNDE BULUNDURAN DENİZLİ HOROZU, SAHİP OLDUĞU ÜNÜYLE TÜRKİYE’NİN İLK YAPAY ZEKA FİLMİNDE KENDİNE ROL BULDU.

Doruk Çetin

Doruk Çetin

 Trend & Magazin Editörü

Dizi/film oyuncuları, müzik dünyası trendleri ve magazin gündemindeki renkli içerikleri hazırlayan genç editör.

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