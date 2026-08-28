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Denizli için bir gün sürecek kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji, 29 Ağustos 2026 Cumartesi 09.00–19.00 arası Denizli'de kuzeyli rüzgarın 50–70 km/sa hıza ulaşarak fırtına yapabileceğini bildirdi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Denizli için bir gün sürecek kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Denizli'de meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Denizli genelinde 29 Ağustos 2026 Cumartesi sabahından başlayarak kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiği bildirildi.

Ne zaman ve nasıl etkili olacak:

Kurumun açıklamasına göre 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 09.00’dan itibaren rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın hızının saatte 50 ila 70 kilometreye kadar ulaşabileceği ve aynı gün 19.00’a kadar etkisini sürdüreceği kaydedildi.

Olası etkiler ve vatandaşlara uyarılar:

Meteoroloji, oluşabilecek ağaç ve direk devrilmeleri, çatı uçmaları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini açıkladı. Yetkililer, sabitlenmemiş eşyaların güvence altına alınması, araç parklarının ağaç altlarından kaçınılarak yapılması ve gerektiğinde ulaşım planlarının gözden geçirilmesi gibi genel önlemlere dikkat çekti.

Uyarıların güncel durumu ve olası değişiklikler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularının takip edilmesi gerekiyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, DENİZLİ İÇİN YARIN SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, DENİZLİ İÇİN YARIN SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISINDA BULUNDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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