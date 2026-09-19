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Denizli İdman Yurdu: yönetim görevde, eleştirilere kararlı yanıt

Denizli İdman Yurdu, yönetim kurulunun istifa iddialarını reddetti; yönetim görevinin başında olduğunu ve çalışmaların planlandığı gibi sürdüğünü duyurdu.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:15

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Denizli İdman Yurdu: yönetim görevde, eleştirilere kararlı yanıt

Denizli İdman Yurdu: yönetim görevde, eleştirilere kararlı yanıt

Denizli İdman Yurdu 1959 Spor Kulübü yönetimi, son dönemde çıkan yönetim kurulu istifa iddialarını kesin bir dille yalanladı. Kulüp açıklamasında, spekülatif haberlerin hedefinin kulübün kamusal itibarını zedelemek olduğu vurgulandı ve mevcut yönetimin görevinin başında olduğu belirtildi.

yönetimin açıklaması:

Yapılan resmi açıklamada Yönetim Kurulu kararlılıkla ve azimle görevinin başında olduğu ifade edildi. Açıklamada teknik ekip ve futbolculara duyulan güvenin tam olduğu, kulübün faaliyetlerinin planlandığı şekilde sürdüğü kaydedildi. Ayrıca hakkındaki haberlerin haksız, mesnetsiz ve gerçeğe aykırı olduğu iddia edildi.

faaliyetler ve kamuoyu etkisi:

Açıklamada bazı kişisel beyanların sistematik hale geldiğine işaret edilerek İbrahim Gürel adı verildi ve bu tutumun kulübü yıpratma amacı taşıdığı öne sürüldü. Yönetim kurulu, hem saha içi hem saha dışı çalışmaların aksamadığını, hedefler doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeye devam edildiğini bildirdi.

Kulüp, kamuoyunu spekülasyonlara itibar etmemeye çağırırken, yönetimin görevde kalmaya ve gündelik faaliyetleri planlandığı şekilde sürdürmeye devam edeceğini yineledi.

DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SK, YÖNETİM KURULUNUN İSTİFA EDECEĞİ YÖNÜNDE YER ALAN İDDİALARIN GERÇEĞİ...

DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SK, YÖNETİM KURULUNUN İSTİFA EDECEĞİ YÖNÜNDE YER ALAN İDDİALARIN GERÇEĞİ YANSITMADIĞINI, MEVCUT YÖNETİMİN GÖREVİNİN BAŞINDA OLDUĞUNU BELİRTİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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