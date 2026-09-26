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Denizli idman yurdu'nda yeni rota: eser kardeşler takımı devraldı

Denizli İdman Yurdu 1959'da Okan Kayhan'ın yerine 62 yaşındaki Eser Kardeşler teknik sorumlu oldu; ilk idman 25 Eylül 2026'da yapıldı, takım 3. haftada 1 puanda.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 13:43

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Denizli idman yurdu'nda yeni rota: eser kardeşler takımı devraldı

Atama ve ilk idman:

TFF Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Denizli İdman Yurdu 1959'da teknik sorumlu değişikliğine gidildi. Takımda daha önce görev yapan Okan Kayhan'ın yerine deneyimli çalıştırıcı Eser Kardeşler getirildi. Kardeşler, kulüp ile resmen çalışmaya başlayarak 25 Eylül 2026'da Haluk Ulusoy tesislerinde takımın başında ilk idmanını yönetti.

Sezonun üçüncü haftası itibarıyla takımın sahada yalnızca 1 puanla bulunduğu dönemde yapılan bu değişikliğin, takımın saha içi organizasyonu ve puan tablosundaki konumunu düzeltmeye yönelik bir adım olduğu belirtildi. Kardeşler, 2025-2026 sezonunda Bursa Süper Amatör Lig ekiplerinden Mustafa Kemal Paşa Belediyespor'da teknik sorumlu olarak çalışmıştı.

Yönetim, transfer süreci ve beklentiler:

Atama sürecinde yönetim içinden gelen talepler öne çıktı. Kurucu başkan ve yönetim kurulu üyesi İbrahim Gürel, transferlerdeki başarısızlık gerekçesiyle daha önce Okan Kayhan'ın istifasını istemişti. Kayhan'ın görevden ayrılmasının ardından dikkatler, transfer politikasındaki tutum ve sonuçlarla ilgili eleştirilerin hedefi olan Sportif Direktör Selçuk Göçmen'e çevrildi.

Yeni teknik sorumlu Eser Kardeşler'in önceliği, mevcut kadroyu tanımak, idman temposunu yükseltmek ve kısa vadede saha içi sonuçları iyileştirmek olarak açıklandı. Yönetim ve teknik ekip, sezonun ilerleyen haftalarında transfer dengesini ve takımın performansını değerlendirmeye devam edecek.

TFF NESİNE 3. LİG 2. GRUPTA MÜCADELE EDEN DENİZLİ İDMAN YURDU 1959’DA TEKNİK SORUMLU OLARAK GÖREV...

TFF NESİNE 3. LİG 2. GRUPTA MÜCADELE EDEN DENİZLİ İDMAN YURDU 1959’DA TEKNİK SORUMLU OLARAK GÖREV YAPAN OKAN KAYHAN’IN YERİNE DENEYİMLİ ÇALIŞTIRICI ESER KARDEŞLER GETİRİLDİ. KARDEŞLERİN TAKIM İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞI ÖĞRENİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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