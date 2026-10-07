Dolar 49,1929 +0,04%
Euro 55,0657 -0,51%
Bist 12.102,63 -2,20%
Altın Gram 6.515,03 -1,62%
EUR/USD 1,1189 -0,65%
Brent Petrol 102,24 +1,65%
--°

Denizli İdman Yurdu'nda yönetim krizi: istifa ya da kayyum uyarısı

5 haftada sadece 2 puanla alt sırada yer alan Denizli İdman Yurdu'nda Kurucu Başkan İbrahim Gürel, yönetimi "ya istifa ya kayyum" diyerek uyardı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 15:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Denizli İdman Yurdu'nda yönetim krizi: istifa ya da kayyum uyarısı

Denizli İdman Yurdu'nda yönetim krizi derinleşti

TFF Nesine 3. Lig 2. Grup'ta ligdeki kötü gidişat, kulüp içindeki fikir ayrılıklarını kızıştırdı. 5. hafta itibarıyla takımın sahada yalnızca 2 puan toplayabilmesi, Kurucu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gürel ile yönetim arasındaki çatlağı görünür kıldı. Gürel, yönetime yönelik sert uyarısıyla dikkat çekti.

Sportif yönetim ve transfer eleştirileri:

Gürel, takımın lige hazırlanamadığını savunarak transfer sürecine dair eleştirilerde bulundu. Açıklamasında, "Yapılan transferlerle ilgili defalarca uyarılar yaptık. Futbolu bilmeyen başkan ve yönetim kurulu transfer işini tek kişiye yüklenince onun isteği doğrultusunda yapılan transferlerle oluşturulan takım 5 hafta sonunda 2 puan alabildi" ifadelerini kullandı. Bu sözler, sportif direktöre yüklendiği belirtilen sorumluluğun sonuçları konusunda yöneticiler arasında derin görüş ayrılıkları olduğuna işaret ediyor.

Gürel, yönetimin aktif rol almadığını ve kulübün durumunu düzeltmek için yeterli adımların atılmadığını belirtti: "Denizli’nin tek profesyonel takımı küme düşüyor. Yönetim ne yapıyor. Hiçbir şey. Vermişler bütün işleri sportif direktöre ondan fayda bekliyorlar." Bu tespitler, hem taraftar hem de kulüp çevresinde yönetime duyulan güvenin zedelendiğini gösteriyor.

Hukuki seçenekler ve son uyarı:

Kulislerde devam eden tartışmaların ardından Gürel, yönetime son bir uyarıda bulunarak seçenekleri netleştirdi: "Ya istifa ya kayyum." Gürel, yönetimin kendi isteğiyle ayrılmaması halinde mahkemeye başvurarak olağanüstü genel kurul iddiaları ve kayyum talebiyle süreci başlatacaklarını söyledi. Ayrıca, sahte imzalarla ilgili iddialara dayanan hukuki süreçlerden söz ederek gerekli görülmesi halinde hapis ve kayyum taleplerinin mahkemeye taşınacağını ifade etti.

Bu açıklama, kulüp içindeki gerilimin hukuki zemine kayma ihtimalini güçlendiriyor. Yönetim ile kurucu üyeler arasındaki görüş ayrılıklarının çözülmemesi halinde hem sportif hem de yönetsel alanda daha keskin adımların gündeme gelmesi bekleniyor.

TFF NESİNE 3. LİG 2. GRUPTA 5. HAFTA İTİBARİYLE 2 PUANLA GRUBUN DİBİNE DEMİR ATAN DENİZLİ İDMAN...

TFF NESİNE 3. LİG 2. GRUPTA 5. HAFTA İTİBARİYLE 2 PUANLA GRUBUN DİBİNE DEMİR ATAN DENİZLİ İDMAN YURDU 1959 ‘DA KURUCU BAŞKAN VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ İBRAHİM GÜREL’DEN YÖNETEME ÜLTİMATOM GELDİ. BAŞKAN GÜREL TAKIMIN DURUMUNA DİKKAT ÇEKEREK GİDİŞAT ORTADA MEVCUT YÖNETİM YA GİDECEK YA DA MAHKEME YOLUYLA GİDECEK VE KULÜBE KAYYUM ATANACAK DEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bayo'dan uyarı: zor dönemde gol atmak sabır ve takım işi
images

Bodrum Cup'ın mirası ve hazırlıkları valilikte masaya yatırıldı
images

Kartal ile Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı öncesi taktik ve güç çalıştı
images

Muğla'nın şampiyon pehlivanı kupasını valiye sundu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Pendik'te Gazze anması: üçüncü yılda dualar ve dayanışma

AK Parti'den birlik mesajı: Cemil başkana tekrardan 'hoş geldiniz'

Kahyalar Mahallesi'nde hafriyat kazası: 15 yaşındaki yağcı iş makinesinin koluna sıkıştı, iki kişi tutuklandı

Nazilli'de ruhsat ücretleri esnaf lehine yeniden düzenlendi

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi