Denizli İdman Yurdu'nda yönetim krizi: istifa ya da kayyum uyarısı

Denizli İdman Yurdu'nda yönetim krizi derinleşti

TFF Nesine 3. Lig 2. Grup'ta ligdeki kötü gidişat, kulüp içindeki fikir ayrılıklarını kızıştırdı. 5. hafta itibarıyla takımın sahada yalnızca 2 puan toplayabilmesi, Kurucu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gürel ile yönetim arasındaki çatlağı görünür kıldı. Gürel, yönetime yönelik sert uyarısıyla dikkat çekti.

Sportif yönetim ve transfer eleştirileri:

Gürel, takımın lige hazırlanamadığını savunarak transfer sürecine dair eleştirilerde bulundu. Açıklamasında, "Yapılan transferlerle ilgili defalarca uyarılar yaptık. Futbolu bilmeyen başkan ve yönetim kurulu transfer işini tek kişiye yüklenince onun isteği doğrultusunda yapılan transferlerle oluşturulan takım 5 hafta sonunda 2 puan alabildi" ifadelerini kullandı. Bu sözler, sportif direktöre yüklendiği belirtilen sorumluluğun sonuçları konusunda yöneticiler arasında derin görüş ayrılıkları olduğuna işaret ediyor.

Gürel, yönetimin aktif rol almadığını ve kulübün durumunu düzeltmek için yeterli adımların atılmadığını belirtti: "Denizli’nin tek profesyonel takımı küme düşüyor. Yönetim ne yapıyor. Hiçbir şey. Vermişler bütün işleri sportif direktöre ondan fayda bekliyorlar." Bu tespitler, hem taraftar hem de kulüp çevresinde yönetime duyulan güvenin zedelendiğini gösteriyor.

Hukuki seçenekler ve son uyarı:

Kulislerde devam eden tartışmaların ardından Gürel, yönetime son bir uyarıda bulunarak seçenekleri netleştirdi: "Ya istifa ya kayyum." Gürel, yönetimin kendi isteğiyle ayrılmaması halinde mahkemeye başvurarak olağanüstü genel kurul iddiaları ve kayyum talebiyle süreci başlatacaklarını söyledi. Ayrıca, sahte imzalarla ilgili iddialara dayanan hukuki süreçlerden söz ederek gerekli görülmesi halinde hapis ve kayyum taleplerinin mahkemeye taşınacağını ifade etti.

Bu açıklama, kulüp içindeki gerilimin hukuki zemine kayma ihtimalini güçlendiriyor. Yönetim ile kurucu üyeler arasındaki görüş ayrılıklarının çözülmemesi halinde hem sportif hem de yönetsel alanda daha keskin adımların gündeme gelmesi bekleniyor.

TFF NESİNE 3. LİG 2. GRUPTA 5. HAFTA İTİBARİYLE 2 PUANLA GRUBUN DİBİNE DEMİR ATAN DENİZLİ İDMAN YURDU 1959 ‘DA KURUCU BAŞKAN VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ İBRAHİM GÜREL’DEN YÖNETEME ÜLTİMATOM GELDİ. BAŞKAN GÜREL TAKIMIN DURUMUNA DİKKAT ÇEKEREK GİDİŞAT ORTADA MEVCUT YÖNETİM YA GİDECEK YA DA MAHKEME YOLUYLA GİDECEK VE KULÜBE KAYYUM ATANACAK DEDİ.