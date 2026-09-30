Denizli itfaiyesi 312. yılında kapasiteyi artırarak halka daha hızlı hizmet sözü verdi

Türk İtfaiye Teşkilatı’nın köklü geçmişi, Tulumbacılar Ocağı ile başlayan serüvenin 312. yıl dönümünde Denizli’de düzenlenen etkinliklerle anıldı. Belediye önünden Delikliçınar Meydanı’na uzanan program, hem geçmişe vurgusu olan canlandırmalar hem de güncel güç artışının mesajını taşıdı.

kortej ve tören:

Kutlama, Denizli Valiliği önünden başlayan kortej yürüyüşüyle başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde, itfaiye personeli sirenler çalarak yürüdü ve teşkilatın kökenini simgeleyen ilk Tulumbacılar canlandırması renkli görüntüler oluşturdu. Kortejin ardından Delikliçınar Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile tören devam etti.

Törende, görev sırasında olumsuzluklarla karşılaşılmaması ve kazasız belasız çalışılması için itfaiye eri Samet Özhan tarafından itfaiyeci duası okundu; etkinlik vatandaşların yoğun ilgisini topladı.

teçhizat ve yeni araçlar:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, itfaiye teşkilatının sadece yangınlarda değil, her türlü doğal afet ve kazada kritik rol üstlendiğini vurguladı. Göreve geldiklerinden bu yana personel sayısının artırıldığını ve modern ekipmanlarla teşkilatın güçlendirildiğini belirten Çavuşoğlu, yılın başında hizmete alınan 13 itfaiye aracına ek olarak, önümüzdeki günlerde filoya 7 adet itfaiye aracı daha dahil edileceğini açıkladı.

Başkan Çavuşoğlu, şehrin kaynaklarının 1 milyon 60 bin Denizliliye ait olduğuna dikkat çekerek harcamalarda adalet ve şeffaflık ilkesine vurgu yaptı ve fedakarca görev yapan itfaiye personeline teşekkür ederek 312. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Tören sonrası alanda kurulan stantlarda, itfaiye ekiplerinin kullandığı modern söndürme araçları, donanımlar ve müdahale yöntemleri tanıtıldı. Başkan Çavuşoğlu ile İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı stantları gezerek çalışmaları ve teknik detayları yerinde dinledi.

Program, ekiplerin ve yetkililerin katılımıyla yapılan hatıra fotoğrafları ile sona erdi. Etkinlik, hem teşkilatın tarihine saygı duruşu hem de geleceğe dönük kapasite artışının mesajını taşıdı.

TÜRK İTFAİYE TEŞKİLATI’NIN 312. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ, KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ VE DELİKLİÇINAR MEYDANI’NDA DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYESİ’NİN ARTAN PERSONEL VE ARAÇ KAPASİTESİNE DİKKAT ÇEKEN BAŞKAN BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU, 7 YENİ ARACIN DAHA HİZMETE ALINACAĞINI BELİRTEREK, TEŞKİLATIN MÜDAHALE GÜCÜNÜN DAHA DA ARTACAĞINI SÖYLEDİ.