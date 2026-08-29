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Denizli karması Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Türkiye şampiyonu oldu

ANALİG hentbol Türkiye finallerinde Denizli Erkek Karması, Kırıkkale'de oynanan yarı final ve final zaferleriyle şampiyonluğa ulaştı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 17:04

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Denizli karması Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Türkiye şampiyonu oldu

Denizli karması Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Türkiye şampiyonu oldu

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hentbol Türkiye Finalleri'nde Denizli Erkek Karması, 23-28 Ağustos tarihlerinde Kırıkkale'de düzenlenen finallerde üst üste gelen sonuçlarla altın madalyayı kazandı. Uşak'ta yapılan 1. Etap ve Bursa'daki 2. Etap müsabakalarının ardından Türkiye Finalleri'ne yükselen ekip, beş gün süren turnuvada dikkat çeken performans sergiledi.

yolculuk ve maçlar:

Denizli Karması turnuva boyunca toplam 4 karşılaşma oynadı. Takım, yarı finalde Erzurum temsilcisini mağlup ederek finale adını yazdırdı. Finalde ise Batman temsilcisini de yenmeyi başaran Denizli, bu sonuçlarla Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Karşılaşmaların yoğun programı ve kısa sürede arka arkaya oynanan maçlar, takımın kondisyon ve taktik hazırlığının önemini gösterdi.

tebrikler ve değerlendirmeler:

Hentbol Federasyonu Denizli İl Temsilcisi İsmail Başka, sporculara ve teknik kadroya ilişkin duygularını şöyle ifade etti: "Sporcularımızın ve teknik kadromuzun özverili ve disiplinli çalışmaları altın madalyayı getirdi. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, bizlere inanan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan ise Denizli'ye dönen takımı tebrik ederek, şampiyonlukta emeği geçen sporcular, antrenörler ve Hentbol İl Temsilciliğine teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi.

Denizli Karması'nın bu başarısı, ilin altyapı çalışmalarının ve genç sporcuların ulusal düzeydeki rekabet gücünün göstergesi olarak değerlendiriliyor. Turnuvada elde edilen şampiyonluk, kulüp ve il düzeyinde motivasyonu artıracak bir sonuç olarak öne çıkıyor.

ANADOLU YILDIZLAR LİGİ (ANALİG) HENTBOL TÜRKİYE FİNALLERİ’NDE DENİZLİ ERKEK KARMASI, ALTIN MADALYA...

ANADOLU YILDIZLAR LİGİ (ANALİG) HENTBOL TÜRKİYE FİNALLERİ’NDE DENİZLİ ERKEK KARMASI, ALTIN MADALYA KAZANARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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