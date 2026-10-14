Denizli kent lokantaları modeli Nottingham'da kamu restoranı kurulumuna örnek oldu

Denizli modelinin uluslararası yankısı:

Pamukkale Üniversitesi bünyesinde yürütülen akademik çalışmalar sayesinde geliştirilen Denizli Kent Lokantaları projesi, sınırları aşarak İngiltere'nin Nottingham kentindeki kamu restoranı girişimine ilham verdi. Projenin temel amacı halkın sağlıklı ve ekonomik gıdaya erişimini kolaylaştırmak olarak korunurken, modelin yönetim ve işleyiş biçimleri yabancı araştırmacıların ilgisini çekti.

Yerinde inceleme ve bilgi paylaşımı:

Nottingham'da hayata geçirilmesi planlanan benzer projenin araştırmacısı ve DISHED platformunun yürütücüsü Dr. Marsha Smith, yerinde incelemelerde bulunmak üzere Denizli'ye geldi. Ziyarette, Pamukkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Alperen Akgül, aynı bölümden Dr. Onur Aycan ve BELTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Doğan da hazır bulundu. Görüşmelerde projenin günlük işleyişi, yönetim stratejileri ve Nottingham koşullarına uyarlanabilecek alanlar ayrıntılı olarak ele alındı.

Modelin taşıdığı değer ve uyarlanabilirlik:

Toplantıda, Kent Lokantaları modelinin sadece düşük maliyetli yemek sunmaktan öte, yerel yönetimlerin sosyal adalet ve gıda güvenliği politikalarına nasıl katkı sağladığı üzerinde duruldu. Katılımcılar, Denizli örneğinde uygulanan tedarik zinciri yönetimi, fiyatlandırma politikaları ve toplumla etkileşim mekanizmalarının Nottingham bağlamına uyarlanmasının yollarını tartıştı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, projenin uluslararası ölçekte örnek teşkil etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek akademi ile yürütülen iş birliklerinin yerel uygulamalara sağladığı katkıyı vurguladı. Başkan Çavuşoğlu, "Göreve geldiğimiz günden bu yana halkımızın kalbine dokunan, her kesimin sağlıklı ve ekonomik gıdaya rahatça ulaşmasını sağlayan sosyal belediyecilik projelerine öncülük etmeye devam ediyoruz. Akademik çalışmalara konu olan kent lokantalarımızın sadece şehrimize değil, İngiltere’nin Nottingham kenti gibi uluslararası merkezlere de ilham olması bizler için büyük bir gurur vesilesi oldu. Araştırmacılarımızla birlikte yürütülen bu bilimsel köprünün, farklı coğrafyalardaki sosyal politikalara katkı sunmasını diliyor, Dr. Marsha Smith ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Denizli modelinin Nottingham'da nasıl şekilleneceğine dair süreç, taraflar arasındaki bilgi paylaşımı ve yerel koşulların analizi tamamlandıkça daha somut adımlarla ilerleyecek. Karşılıklı deneyim aktarımının, her iki şehirde de sosyal belediyecilik uygulamalarının güçlenmesine zemin hazırlaması bekleniyor.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ’NDE YÜRÜTÜLEN AKADEMİK ÇALIŞMALAR SAYESİNDE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN SOSYAL BELEDİYECİLİK ALANINDAKİ BAŞARILI PROJELERİNDEN BİRİ OLAN KENT LOKANTALARI MODELİ, İNGİLTERE’NİN NOTTİNGHAM KENTİNE ÖRNEK OLDU. PROJEYİ İNCELEMEK ÜZERE DENİZLİ’YE GELEN UNİVERSİTY OF NOTTİNGHAM ARAŞTIRMACISI DR. MARSHA SMİTH, BAŞKAN BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU’NU ZİYARET EDEREK BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU.