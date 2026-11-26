meclis toplantısı ve anma:

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı 3. birleşimi, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu yönetiminde toplandı. Toplantının açılışında, Eskişehir’de askeri helikopter kazasında şehit olan 5 asker ile Denizlili şehitler rahmetle anıldı. Oturumda ayrıca, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle kadın meclis üyeleri görüş ve mesajlarını paylaştı.

üniversite bölgesinde ulaşım düzenlemesi:

Meclisin gündeminde, Pamukkale Üniversitesi, üniversite hastanesi ve çevresindeki trafik yükünü hafifletecek kapsamlı bir ulaşım projesi vardı. Başkan Çavuşoğlu’nun önceki birleşimde gündeme getirdiği çalışma, kurumlar arası görüşmeler sonucu sağlanan uzlaşı ile üçüncü oturumda oy birliğiyle kabul edildi. Uzlaşma sürecindeki katkılarından dolayı Ak Parti Grup Başkanvekili Feride Kabadayılar özel olarak teşekkür edildi.

Proje kapsamında Üniversite Caddesi ile Süleyman Demirel Bulvarı arasındaki alanda Ulaşım Master Planı kararları doğrultusunda kavşak düzenlemeleri ve bir aktarma istasyonu yapılacak. Teknik veriler ışığında; söz konusu güzergâhta günlük yaklaşık 23 bin araç hareketi, toplu taşıma duraklarında günde ortalama 22 bin yolcuya hizmet ve son üç yılda kayıtlı 495 trafik kazası olduğu dikkate alındı. Amaç, güvenlik ve akıcılığı artırmak olarak özetlendi.

Düzenlemeler arasında; Üniversite girişi ile Antalya Yolu arasındaki mevcut iki gidiş ve iki geliş şeridinin korunması, sinyalize kavşak yaklaşımlarında şerit sayısının artırılması, uygun noktalarda dönel kavşak ve park cepleri oluşturulması yer alıyor. Otobüslerin genel trafikten ayrışması için her iki yönde ek toplu taşıma şeritleri ile bekleme, aktarma ve gün sonu park ihtiyaçlarını karşılayacak bir Toplu Taşıma Aktarma İstasyonu konumlandırılacak. Ayrıca kaldırımların mevcut ortalama 2,5 metreden 3,5 metreye çıkarılması ve Antalya Yolu’ndaki bisiklet yolunu yerleşkeye bağlamak üzere Hüseyin Yılmaz Caddesi’ne kadar yaklaşık 1.250 metrelik bisiklet yolu yapılması öngörülüyor.

milli sporculara, kadın üreticilere ve kültüre verilen destekler:

Mecliste kabul edilen kararlardan biri, Denizli il sınırları içinde ikamet eden ve ülkeyi ulusal veya uluslararası müsabakalarda temsil eden milli sporcuların belediye otobüslerinden ücretsiz yararlandırılması oldu. Düzenlemeye göre, gerekli şartları taşıyan sporcuların Milli Sporculuk Belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla 1 Ocak 2027 - 31 Aralık 2027 tarihleri arasında bir yıl süreyle ücretsiz ulaşım sağlanacak. Bu kararla, kentin başarıyla tanındığı sporcuların günlük yaşamlarının kolaylaştırılması ve spora teşvikin artırılması hedefleniyor.

Kırsal alanda kadınların hayvancılığa katılımını teşvik etmek üzere damızlık koyun ve koç desteği programı önümüzdeki yıl da sürdürülecek. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16 Nisan 2026 tarihli kararıyla oluşturulan önceki programın yedek listesinde yer alan kadın üreticiler de yeni destek programı kapsamında hak sahibi sayılacak. Bu düzenleme, kırsal kalkınma, kadın emeğinin güçlendirilmesi ve aile işletmelerinin üretim kapasitesinin büyütülmesini amaçlıyor.

Ayrıca kent genelinde kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ile ortak hizmet protokolü imzalanmasına karar verildi. Protokol kapsamında kültür ve sanat faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, gençlerin ve çocukların etkinliklere erişiminin desteklenmesi ve sosyal-kültürel katılımın artırılması hedefleniyor.

bütçeler ve kapanış değerlendirmesi:

Oturumda ayrıca Merkezefendi ve Pamukkale başta olmak üzere ilçe belediyelerinin 2027 yılı bütçeleri ile ödenek aktarma ve ek ödenek taleplerine ilişkin komisyon raporları da karara bağlandı. Toplantının genel değerlendirmesinde Başkan Çavuşoğlu, Üniversite bölgesinin kent için kritik olduğuna vurgu yaparak yürütülen görüşmeler sonucu sağlanan uzlaşı sayesinde hem trafik güvenliğinin artacağını hem de toplu taşımada düzen sağlanacağını belirtti.

Çavuşoğlu, alınan kararların şehrin geleceğine katkı sunacağını ifade ederek meclis üyelerine katkıları için teşekkür etti ve toplantıda kabul edilen düzenlemelerin kent için hayırlı olmasını diledi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KASIM AYI MECLİS TOPLANTISININ 3. BİRLEŞİMİNDE; ÜNİVERSİTE BÖLGESİNDEKİ TRAFİK VE ULAŞIM SORUNUNA ÇÖZÜM GETİRECEK KAVŞAK VE AKTARMA İSTASYONU DÜZENLEMESİ OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ. OTURUMDA AYRICA MİLLİ SPORCULARA ÜCRETSİZ ULAŞIMDAN KADIN ÜRETİCİLERE KÜÇÜKBAŞ DESTEĞİNE KADAR KENTİN GELECEĞİNE DOKUNAN PEK ÇOK KARAR ALINDI.