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Denizli OSB başkanından 30 Ağustos çağrısı: birlik ve üretime vurgu

Denizli OSB Başkanı Selim Yaymanoğlu, 30 Ağustos'un 104. yılında birlik, bağımsızlık ve üretime dikkat çekerek milli mirasın nesillere aktarılmasını istedi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 08:26

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Denizli OSB başkanından 30 Ağustos çağrısı: birlik ve üretime vurgu

Denizli OSB'den 30 Ağustos mesajı

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kapsamında yayımladığı mesajda milletin bağımsızlık kararlılığı ve birlik ruhuna vurgu yaptı. Yaymanoğlu, bu özel günün tarihî önemine dikkat çekti ve bölge olarak üstlendikleri sorumlulukları hatırlattı.

zaferin önemi:

Yaymanoğlu, 30 Ağustos'un milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin, birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü simgelerinden biri olduğunu belirtti. 30 Ağustos, milletimizin hiçbir şarta bağımsızlığından ve özgürlüğünden taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği tarihî bir zaferdir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan yolun en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna dikkat çeken Yaymanoğlu, bu mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

denizli OSB'nin vurguları:

Yaymanoğlu mesajında, bugün üzerlerine düşen görevin bu topraklarda elde edilen kazanımları korumak ve ülkenin üretim gücünü güçlendirerek ekonomik bağımsızlığı desteklemek olduğunu ifade etti. Ülkemizin üretim gücünü ve ekonomik bağımsızlığını daha da ileriye taşımaktır.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi olarak bölgenin üretim, istihdam ve katma değer oluşturma kapasitesine katkı sunmayı sürdüreceklerini belirten başkan, projeler ve çalışmalarla güçlü yarınlara destek verme kararlılıklarını dile getirdi.

Mesajının sonunda Selim Yaymanoğlu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelesi'nin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andı. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum.

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELİM YAYMANOĞLU, 30 AĞUSTOS ZAFER...

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELİM YAYMANOĞLU, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİR KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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