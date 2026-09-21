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Denizli OSB personeline çevre ve sıfır atık eğitimiyle sürdürülebilirlik bilinci kazandırdı

Denizli OSB, personele çevre farkındalığı ve sıfır atık uygulamalarını anlattığı eğitimle kaynak verimliliği ve geri dönüşüm bilincini güçlendirdi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Denizli OSB personeline çevre ve sıfır atık eğitimiyle sürdürülebilirlik bilinci kazandırdı

Denizli OSB'de personel için çevre farkındalık ve sıfır atık eğitimi

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, personele yönelik çevre bilincini artırmak ve sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla bir eğitim programı düzenledi. Eğitim, bölge çalışanlarının günlük iş akışlarında çevre dostu yaklaşımları benimsemesini hedefledi.

eğitimin içeriği:

Eğitimi, Denizli OSB Çevre Yönetim Temsilcisi Çevre Mühendisi Şeyma Hasret Kapdı verdi. Programda; çevrenin korunması, atıkların kaynağında doğru ayrıştırılması, geri dönüşümün önemi ve sıfır atık yaklaşımı ele alındı. Katılımcılara, günlük çalışma hayatında uygulanabilecek pratik çevre dostu yöntemler hakkında bilgi aktarıldı ve atık oluşumunun azaltılmasına yönelik bireysel adımlar vurgulandı.

kurumsal sorumluluk ve hedefler:

Eğitim sırasında doğal kaynakların verimli kullanılması ve kurumsal düzeyde atık yönetimi konularına dikkat çekildi. Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, eğitime ilişkin açıklamasında şunları söyledi: "Sanayinin gelişimini çevresel sorumluluklarımızla birlikte ele alıyor, bölgemizde sürdürülebilirlik ve çevre duyarlılığını kurumsal kültürümüzün önemli bir parçası olarak görüyoruz. Çevre farkındalık ve sıfır atık eğitimi ile personelimizin günlük çalışma süreçlerinde çevrenin korunmasına yönelik farkındalığını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Kaynakların verimli kullanılması, atıkların doğru yönetilmesi ve geri dönüşümün yaygınlaştırılması konusunda atılacak her adımın sürdürülebilir bir gelecek açısından değer taşıdığına inanıyoruz."

Program, Denizli OSB'nin sürdürülebilir üretim anlayışını kurumsal politika haline getirme çabalarının bir parçası olarak değerlendirildi. Eğitimle hedeflenen, çalışanların bilinçlenmesi yoluyla atık yönetiminin iyileştirilmesi ve geri dönüşüm oranlarının artırılmasıdır. Bu yaklaşım, hem çevresel etkilerin azaltılmasına hem de kaynak kullanımında etkinliğin yükseltilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN PERSONELİN ÇEVRE BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE...

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN PERSONELİN ÇEVRE BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE SIFIR ATIK UYGULAMALARINA YÖNELİK FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI AMACIYLA ÇEVRE FARKINDALIK VE SIFIR ATIK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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