Denizli OSB'de ekipler 7. geleneksel masa tenisi turnuvası için kura çekimine katıldı

Denizli OSB'de masa tenisi heyecanı tekrar başlıyor

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde firmalar arası sosyal dayanışmayı ve ekip içi kaynaşmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen geleneksel masa tenisi turnuvasının 7'ncisi için teknik toplantı ve kura çekimi gerçekleştirildi. Toplantıya, Denizli OSB Bölge Müdürü ve Spor Tertip Komitesi Başkanı Ahmet Taş ile takım yöneticileri katıldı.

Turnuva düzeni ve uygulama esasları:

Denizli OSB Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılan teknik oturumda müsabaka programı, uygulama esasları ve hakem görevlendirmeleri değerlendirildi. Turnuva, firmalarda görev yapan çalışanlardan oluşan takımların katılımıyla lig usulü şeklinde oynanacak. Grup karşılaşmaları sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek; üçüncü ve dördüncü tamamlayan ekipler ise klasman grubunda mücadele edecek.

Müsabakalar, federasyon tarafından görevlendirilecek hakemlerin gözetiminde DOSTEK Koleji tesislerinde gerçekleştirilecek. Organizasyon komitesi, fair-play ve centilmenlik ilkelerine vurgu yaparak sağlıklı ve çekişmeli karşılaşmalar hedefliyor.

Katılımcılar ve organizasyon hedefleri:

Bu yıl turnuvada toplam 20 takım yer alacak. Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, organizasyonun yalnızca sportif bir etkinlik olmadığını, çalışanların sosyal bağlarını kuvvetlendiren bir platform olduğunu vurguladı. Yaymanoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Denizli Organize Sanayi Bölgesi olarak üretimin, istihdamın ve ekonomik gelişmenin yanı sıra çalışanlarımızın sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayan organizasyonları da önemsiyoruz. Geleneksel Masa Tenisi Turnuvamızın 7’nci yılında da firmalarımızın gösterdiği ilgi ve katılım bizleri memnun ediyor. Sporun birleştirici ve kaynaştırıcı gücüyle çalışanlarımız arasında dostluk ve dayanışmanın daha da güçleneceğine inanıyoruz. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyor, müsabakaların centilmence ve keyifli bir atmosfer içerisinde geçmesini temenni ediyorum."

Bölge Müdürü ve Spor Tertip Komitesi Başkanı Ahmet Taş da turnuvanın amacını şu sözlerle özetledi:

"Dostluk ve centilmenlik içerisinde, rekabetin heyecanını hep birlikte yaşayacağımız güzel bir turnuva bizleri bekliyor"

Turnuvaya katılan takımlar şu şekilde açıklandı: Abalıoğlu Balık ve Gıda Ürünleri A.Ş., AFZ Tekstil, Bahar Tekstil, Başaranlar Mermer, DOSTEM Mehmet Abdülkadir Uslu Mesleki Eğitim Merkezi, Gökhan Tekstil, Halmer Tekstil, Kaynak Tekstil, Nesa Tekstil A-Takımı, Nesa Tekstil B-Takımı, NF Kimya, Denizli OSB İtfaiye Müdürlüğü, Gürlek Jandarma Karakol Komutanlığı, Denizli OSB Müdürlüğü, PAÜ Hastaneleri OSB Polikliniği, Rateks Tekstil, Uğurlu Oto Cam A-Takımı, Uğurlu Oto Cam B-Takımı, Zorel Tekstil ve Tan Tekstil.

Organizatörler, turnuvanın firmalar arası iletişimi güçlendirecek bir platform olmasını amaçlıyor; katılımcı ekiplerin motivasyonunu yüksek tutmak ve sportif ruhu öne çıkarmak için programın sorunsuz ilerlemesine önem veriliyor.

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE FİRMALAR ARASINDA SOSYAL DAYANIŞMAYI, BİRLİK VE BERABERLİĞİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN DENİZLİ OSB MASA TENİSİ TURNUVASI’NIN BU YIL 7’NCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR. TURNUVA ÖNCESİNDE TEKNİK TOPLANTI VE KURA ÇEKİMİ, DENİZLİ OSB BÖLGE MÜDÜRÜ VE SPOR TERTİP KOMİTESİ BAŞKANI AHMET TAŞ VE TAKIM YÖNETİCİLERİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.