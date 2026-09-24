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Denizli OSB'de ihracatta finansman ve alacak riski yönetimine odaklanıldı

Denizli OSB ile Halk Faktoring iş birliğinde düzenlenen toplantıda ihracat faktoringi, alacak garantileri ve tahsilat çözümleri anlatıldı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 14:42

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Denizli OSB'de ihracatta finansman ve alacak riski yönetimine odaklanıldı

Toplantı ve katılımcılar:

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile Halk Faktoring iş birliğinde düzenlenen "İhracatta Finansman ve Alacak Riski Yönetimi Bilgilendirme Toplantısı"na, Bölge sanayicileri yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik, Denizli OSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşmacı olarak Halk Faktoring Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Gürkan İyidir, Halk Faktoring Dış Ticaret Bölüm Müdürü Betül Türk ve Halk Faktoring Denizli Şube Müdürü Özge Aslankara yer aldı.

Ele alınan finansman çözümleri:

Oturumda, firmaların ihracat süreçlerini finansal açıdan daha etkin ve güvenli yönetmesi için bir dizi uygulama ve alternatif paylaşıldı. Özellikle ihracat faktoringi uygulamalarının kullanımı, ihracat alacaklarının garanti altına alınması yöntemleri ve hızlı nakit dönüşünü sağlayan tahsilat hizmetleri ayrıntılı biçimde anlatıldı. Katılımcılara sunulan finansman imkanları çerçevesinde, işletmelerin likidite ihtiyaçlarına yönelik kısa vadeli çözümler ile alacak risklerinin minimize edilmesine dair seçenekler tartışıldı.

Risk yönetimi ve katılımcı soruları:

Toplantı sırasında yeni pazarlara açılma süreçlerinde karşılaşılabilecek finansal risklerin yönetimine ilişkin pratik öneriler değerlendirildi. Konuşmacılar, ihracatçıların karşılaştığı cari risk, ödeme belirsizlikleri ve tahsilat sorunlarına yönelik adım adım çözümler sundu. Katılımcıların yönelttiği sorulara verilen yanıtlarla, firmalarla karşılıklı görüş alışverişi yapılarak uygulamaya dönük net bilgiler paylaşıldı. Etkinlik, bölge sanayicilerinin finansal süreçlerini güçlendirmeye yönelik bilgilendirme amacı taşıdı.

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE HALK FAKTORİNG İŞ BİRLİĞİNDE, BÖLGE SANAYİCİLERİNİN...

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE HALK FAKTORİNG İŞ BİRLİĞİNDE, BÖLGE SANAYİCİLERİNİN İHRACAT SÜREÇLERİNDE KARŞILAŞABİLECEKLERİ FİNANSMAN VE ALACAK RİSKLERİNE YÖNELİK ALTERNATİF ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMESİ AMACIYLA İHRACATTA FİNANSMAN VE ALACAK RİSKİ YÖNETİMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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