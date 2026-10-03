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denizli pamukkale'de akaryakıt istasyonunda tankerde çıkan yangın kontrol altına alındı

Denizli Pamukkale'de akaryakıt tankerinde yakıt boşaltımı sırasında çıkan yangın, itfaiyenin köpük müdahalesiyle kontrol altına alındı; soğutma drone ile görüntülendi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 20:25

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EDİTÖR: Murat Öztürk

denizli pamukkale'de akaryakıt istasyonunda tankerde çıkan yangın kontrol altına alındı

denizli pamukkale'de akaryakıt istasyonunda yangın:

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi, Denizli-Acıpayam Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, istasyona yakıt boşaltımı yapan tankerde aniden parlama ve ardından patlama oldu. Olayda tankerin ikiye bölündüğü, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına yangın söndürme köpüğü ile müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Polis ekipleri çevrede olası yeni patlamalara karşı geniş güvenlik şeridi oluşturarak Denizli-Acıpayam Bulvarı'nı trafik akışına kapattı. Olayın sıcaklığının devam ettiği alanlarda itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları öncelik kazandı.

hasar, görüntüler ve soruşturma:

İstasyonda bulunan 3 tankerde büyük hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları ve bölge kontrolü sırasında yapılan hava görüntülemelerinde drone kullanıldı ve çalışmalar havadan kayda alındı. Denizli-Acıpayam Bulvarı, soğutma çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkililer nedenine ilişkin incelemeyi sürdürüyor.

Akaryakıt istasyonundaki yangın kontrol altına alındı

Akaryakıt istasyonundaki yangın kontrol altına alındı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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