Denizli Sanayi Odası'nda 2026-2030 yönetimi Kasapoğlu liderliğinde şekillendi

seçim süreci ve sonuçları:

Denizli Sanayi Odası (DSO) için 2026-2030 dönemi seçimleri tamamlandı. 1 Ekim'de yapılan Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri seçimlerinde 18 meslek komitesinde görev yapacak 110 meslek komitesi üyesi ile 46 meclis üyesi belirlenmiş, seçimlerin ikinci aşamasında ise Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Meclis Divanı, TOBB Genel Kurul Delegeleri ile Disiplin Kurulu Üyeleri seçilmiştir.

yönetim kurulu ve başkan:

Oda Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen ikinci aşama seçimleri sonucunda Selim Kasapoğlu 2026-2030 dönemi için yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilerek güven tazeledi. Kasapoğlu başkanlığındaki Yönetim Kurulunda asil üyeler şu isimlerden oluştu: Ali Fuat Özel, Enis Emre Boz, Erkan Tıkıroğlu, Ersin Turgut, Ferit Bozdemir, İlhan Sicimli, Levent Çaputçu, Mehmet Serter, Metin Okan ve Osman Makal.

meclis divanı, delegeler ve disiplin kurulu:

DSO Meclisi ikinci aşama için Meclisin en yaşlı üyesi Mehmet Akgün başkanlığında toplandı ve yeni dönem divanı belirlendi. İ. Okan Konyalıoğlu yeniden Meclis Başkanlığına seçilirken, Tolga Varlıker ve Nuri Turgut Meclis Başkan Yardımcılıklarına, Ali Demir ise kâtip üyeliğe seçildi.

İ. Okan Konyalıoğlu seçimi kabul konuşmasında, "Bu görevlere sorumluluk almaya talip olarak geldik. Önümüzdeki dört yıl boyunca yorgunlukların ve kırgınlıkların çalışmalarımızı etkilemesine izin vermeden bu sorumluluğu aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Verimli bir dönemi geride bıraktık. Yeni dönemde meslek grubu sayımızın 18’e, Meclis Üyesi sayımızın 46’ya ve Meslek Komitesi Üyesi sayımızın 110’a yükselmesiyle sektörlerimizin Odamızdaki temsili daha da güçlendi. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte çalışarak bu dönemi de verimli geçireceğimize inanıyorum." dedi.

Seçimler sonrası değerlendirmede bulunan Selim Kasapoğlu ise, "Denizli Sanayi Odası, geçtiğimiz dört yılda şehrimizde daha etkin bir konuma geldi. Yeni dönemde de Odamızın etki alanını ve gücünü artırmak için aynı motivasyon ve heyecanla çalışacağız. Çalışmalarımızı ve kararlarımızı komitelerimizin ve komisyonlarımızın katkılarıyla şekillendirmeyi sürdüreceğiz. Gündemimiz verimlilik, yapay zekâ ve yeni yatırımlar olacak. Yeni OSB alanları açmak ve mevcut OSB projelerimizi hızla tamamlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu şehrin Odamıza ve sizlerin Denizli sanayisi için vereceği mücadeleye ihtiyacı var. Hep birlikte aynı azim, kararlılık ve enerjiyle Denizli için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Oda organ seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte DSO'yu TOBB Genel Kurulunda temsil edecek asil delegeler Hüsnü Şarkaya ve Cihan Emre İnceoğlu olarak belirlendi. DSO Disiplin Kurulu asil üyeleri ise Selim Yaymanoğlu, Erdal Demiryürek, Osman Uğurlu, Mehmet Ateş, Yavuz Perçin ve Mehmet Yukarıca olarak ilan edildi.

DENİZLİ SANAYİ ODASI’NIN (DSO) 2026-2030 DÖNEMİNE İLİŞKİN SEÇİM SÜRECİ TAMAMLANDI. 1 EKİM’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN MESLEK KOMİTELERİ VE MECLİS ÜYELERİ SEÇİMLERİNDE, 18 MESLEK KOMİTESİNDE GÖREV YAPACAK 110 MESLEK KOMİTESİ ÜYESİ İLE 46 MECLİS ÜYESİ BELİRLENMİŞTİ. SEÇİM SÜRECİNİN İKİNCİ AŞAMASINDA İSE YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE ÜYELERİ, MECLİS DİVANI, TOBB GENEL KURUL DELEGELERİ İLE DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ BELİRLENDİ.