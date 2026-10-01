Denizli sanayi odasında yeni dönem hazırlığı: Kasapoğlu tekrar aday

seçim süreci ve oy verme işlemi:

Denizli Sanayi Odası’nda (DSO) 2026-2030 dönemi için seçim heyecanı yaşanıyor. DSO hizmet binasında kurulan sandıklarda üyeler, meslek komitesi ve meclis üyelikleri için oy kullanıyor. Oy verme işlemleri saat 17.00'ye kadar devam edecek ve bu aşamanın tamamlanmasının ardından oda organlarının kalan kademeleri belirlenecek.

Seçimin sonraki safhasında yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve diğer oda organları netleşecek. Mevcut başkan Selim Kasapoğlu, tek aday olarak yönetim kurulu başkanlığı için yeniden yarışıyor ve adaylığıyla yeni dönemin yönelimini belirleyecek.

meclis ve komitelere gelen yapısal değişiklikler:

Bu seçim dönemiyle birlikte oda içindeki temsil yapısında dikkat çekici değişiklikler hayata geçiriliyor. Meclis üye sayısı mevcut 37 kişiden 46'ya çıkarılıyor. Komite sayısı, yeni kurulan Bilişim Yazılım Komitesiyle birlikte 17'den 18'e yükseliyor. Komite üye sayısı da önemli oranda artırılarak 91'den 110'a ulaşıyor. Yönetim kurulu üye sayısı ise mevcut 9'dan 11'e çıkarılacak.

Bu düzenlemeler, oda içindeki temsil çeşitliliğini artırmayı ve yeni alanlara (özellikle bilişim ve yazılım) yer açmayı amaçlıyor. Üyeler, bu yeni yapının sanayi politikalarına ve hizmetlere nasıl yansıyacağını sandıkta oylarıyla belirleyecek.

kasapoğlu'nun değerlendirmeleri ve öncelikleri:

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve başkan adayı Selim Kasapoğlu, dört yıllık ilk dönemin ardından ikinci döneme de talip olduklarını belirtti. Kasapoğlu, ekipte genç ve dinamik isimlere yer verildiğini vurgulayarak, yeni meclis ve komite üyeleriyle birlikte çalışmanın önemine dikkat çekti. Başkan, sürecin sonunda oluşacak yeni yapıyla birlikte odanın çalışmalarını daha ileri taşıma hedefinde olduğunu ifade etti.

Kasapoğlu, bu dönemde izledikleri yol haritasına ilişkin olarak, üyelere ve oda çalışanlarına teşekkür etti ve sözlerine şu temayı ekledi: Denizli sanayisini daha iyi yerlere taşımak için mücadelemize devam edeceğiz. Bu vurgu, hem iç politikadaki istikrarı hem de kentin sanayi vizyonundaki sürekliliği öne çıkarıyor.

geride bırakılan dönem ve karşılaşılan zorluklar:

Kasapoğlu, önceki dört yıllık dönemde DSO olarak yeni iştiraklerin kurulduğunu, ulusal ve uluslararası ilişkilerin geliştirildiğini ve üye ilişkilerinin güçlendirildiğini aktardı. Bu dönemde oda, verimliliği artırmaya yönelik projeler geliştirdi ve üyelerine daha iyi hizmet sunma yönünde çaba gösterdiğini belirtti.

Buna karşın dönemin küresel jeopolitik ve ekonomik dalgalanmalara sahne olduğunu söyleyen Kasapoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk dönemde ortaya çıktığını ve dönemin sonuna doğru Hürmüz'de yaşanan krizin gündeme geldiğini hatırlattı. Bu gelişmelerin hammadde fiyatlarına ve talep dinamiklerine etkileri olduğunu, özellikle ihracat ağırlıklı Denizli için dönem zaman zaman zorlu geçtiğini ifade etti.

Kasapoğlu, ekonomik politikaların sanayi üzerinde oluşturduğu baskılara dikkat çekerek, oda olarak verilen mücadeleye ve yapılan çalışmalara rağmen konjonktürün her zaman lehlerine işlemediğini vurguladı.

yeni dönem beklentileri ve kapanış mesajı:

Yeni dönemde edinilen tecrübelerle birlikte daha verimli ve güçlü bir çalışma hedeflendiği vurgulanıyor. Kasapoğlu, aralarına katılacak genç üyelerin ve yeni meclis ile komitelerin, oda enerjisini sanayicilere daha güçlü şekilde yansıtacağına dair beklenti taşıyor. Ayrıca umudun, dünya koşullarının iyileşmesi ve yatırım ortamının düzelmesi yönünde olduğu belirtildi.

Başkan, seçimlerin Denizli ve Denizli sanayisi için hayırlı olmasını dileyerek meclise ve komitelere seçilecek üyelere başarı temennisinde bulundu. Sonuçların, şehrin sanayi hedefleriyle uyumlu bir başlangıç yaratması bekleniyor.

DENİZLİ SANAYİ ODASI'NDA (DSO) SEÇİM HEYECANI YAŞANIYOR. MEVCUT BAŞKAN SELİM KASAPOĞLU'NUN TEK ADAY OLARAK GİRDİĞİ SEÇİMLERDE; YÖNETİM KURULU, MECLİS VE KOMİTE ÜYELERİ BELİRLENECEK.