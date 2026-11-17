Denizli sanayisinin yeşil dönüşümü COP31'te finansman gündemine taşındı

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında, Denizli Sanayi Odası (DSO) sanayinin yeşil ve dijital dönüşümünü gündeme taşıdı. DSO, üye firma temsilcileri ve finans kuruluşlarıyla gerçekleştirilen etkinliklerde sanayicinin finansmana erişimi üzerine somut adımlar atılmasının önemini vurguladı.

Denizli'nin talebi ve iş birliklerinin çerçevesi:

DSO tarafından Akbank, WWF-Türkiye ve GEFF Türkiye iş birliğiyle düzenlenen "Denizli Sanayisinin Yeşil Dönüşümü İstişare Toplantısı"nda reel sektör ile finans dünyası aynı masa etrafında buluştu. Açılış konuşmalarını DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Özlem Atik, WWF-Türkiye Program Yöneticisi Eren Atak ve GEFF Türkiye Baş Danışmanı Arif Ergin yaptı.

Toplantıda, COP31 ana gündemlerinden biri olan finansmana erişimin sanayinin dönüşümünde belirleyici olduğu bir kez daha öne çıktı. Katılımcılar, kamu destekleri ile özel finansman araçlarının uyum içinde çalışmasının gerekliliğini paylaştı.

Kasapoğlu: sanayicinin dönüşüm iradesi finansmanla desteklenmeli:

Selim Kasapoğlu açılış konuşmasında, küresel pazarlardaki dönüşümlerin ihracatçı üzerindeki etkilerine dikkat çekti ve Denizli'nin üretim gücünü korumak için kaynak verimliliği ile düşük karbonlu üretimin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Tekstil, kablo, mermer, gıda ve makine sektörlerinde dönüşüm iradesinin yüksek olduğunu, ancak finansman maliyetlerinin yatırımları yavaşlattığını vurguladı.

Kasapoğlu, "Bu buluşmanın temel amacı sanayicilerimizin finansmana erişimini somutlaştırmak. Karbon emisyonlarını azaltmak sadece sanayicinin ve KOBİ’lerimizin tek başına sırtlayabileceği bir yük değil. Finans sektörünün uygun kaynaklarına ve devlet desteklerine ciddi anlamda ihtiyacımız var," diyerek iş birliğinin amacını özetledi. Ayrıca Akbank, WWF-Türkiye ve GEFF Türkiye ile kurulan iş birliğinin sahadaki talebi finansal çözüme dönüştürme arayışının göstergesi olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüme yatırım yapan firmalar için daha uygun koşullarda yeni finansman paketlerinin devreye gireceğine inandığını belirtti.

sahadaki teknik hazırlık yatırımlara hazır hale getirildi:

Kasapoğlu, DSO'nun uzun yıllardır sahada yürüttüğü çalışmalara da dikkat çekti. "Denizli’nin Geleceği Temiz Üretimde" projesi kapsamında 40 işletmeyi kapsayan çalışmanın sonuçları paylaşıldı. Marmara Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen etütlerde 38 boyahane ve 2 haşıllama tesisinde su, enerji ve kimyasal tüketim haritaları çıkarıldı ve yatırım fizibiliteleri hazırlandı.

Bu etütler sayesinde işletmelerin hangi alana ve ne kadar yatırım yapması gerektiği teknik olarak belirlendi; ancak Kasapoğlu, bir sonraki kritik aşamanın bu fizibiliteleri hayata geçirecek finansmanın sağlanması olduğunu vurguladı. Hem KOBİ’ler, hem finans kuruluşları hem de karar alıcıların uyumlu şekilde hareket etmesinin dönüşümün başarısı için zorunlu olduğunu ifade etti.

Toplantı katılımcıları, yapılacak yatırımların sahadaki üretim bantlarına yansımasının en önemli kıstas olduğunu belirtti.

finans sektörü ve programlar: yeni modeller masada:

Akbank cephesinden de destek mesajları geldi. Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Özlem Atik, Denizli'nin sürdürülebilirlik ve üretim vizyonuyla öne çıkan illerden biri olduğunu söyleyerek banka olarak EBRD ile GEFF Türkiye gibi kuruluşlarla yürütülen iş birliklerine değindi. Atik, "Her bir şirketin talebine ayrı ayrı bakmaya ve çözüm üretmeye hazırız" dedi.

Sunumlarda Akbank Sürdürülebilir Finansman Müdürü Muratcan Bozkurt banka tarafından sunulan sürdürülebilir finansman ve yeşil dönüşüm destekleri hakkında bilgi verdi. Klasik yatırım kredilerinin ötesinde dijitalleşme ve elektrifikasyon odaklı "Cool Up" projesi ile COP31'de öne çıkan "mavi finansman" gibi yeni alanlara ilişkin desteklerin uygulandığı aktarıldı. Ayrıca Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğiyle geliştirilen projelerin uçtan uca uygulandığı belirtildi.

GEFF Türkiye Finans Baş Danışmanı Özlem Yakut ise enerji verimliliği ve benzeri alanlarda sağlanan proje desteklerinden, yeni taksonomi düzenlemeleriyle sürdürülebilirlik bilançolarının finansmana erişimde daha belirleyici hale geleceğinden söz etti. Yakut, sertifikasyon ve belgelendirme süreçlerinin de finansman desteği kapsamında değerlendirildiğini kaydetti.

Sunumların ardından yapılan soru-cevap ve istişare bölümünde katılımcı firmalar sahadaki durumlarını anlatarak öncelikli yatırımlarını ve bugüne kadar hayata geçirilen projelerin kapsamını paylaştı. Program, Denizlili sanayicilerin finans kuruluşu temsilcileriyle gerçekleştirdiği ikili görüşmelerle devam etti ve işletmeler birebir yatırım ihtiyaçlarını değerlendirme fırsatı buldu.

COP31 temasları: stant ziyaretleri ve kültür pavyonu:

DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, COP31 kapsamındaki fuar alanında stantları gezdi. TOBB standını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kasapoğlu ayrıca Ziraat Bankası desteğiyle hazırlanan Kültür ve Medeniyet Pavilyonu'nu gezdi ve Anadolu medeniyetlerinin doğayla kurduğu ilişkiyi anlatan dijital uygulamalar ile sanat eserlerini inceledi.

Toplantı ve temaslar, Denizli sanayisinin teknik hazırlıklarının finansmanla buluşması ve kamu-özel sektör iş birliğiyle yeşil dönüşümün hızlandırılması yönünde somut adımlar atılmasının zemini olarak değerlendirildi.

DSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELİM KASAPOĞLU VE AKBANK TİCARİ BANKACILIK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÖZLEM ATİK