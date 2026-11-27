Denizli'de askeri törenle uğurlama

Eskişehir'de 24 Kasım Salı akşamı eğitim uçuşu sırasında meydana gelen kazada şehit düşen Hava Pilot Astsubay Kıdemli Başçavuş Volkan Demirhan, memleketi Denizli'ye getirilen naaşı sonrası düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden beş asker için yürütülen kimlik tespit ve tören süreci, ilgili kurumların koordinasyonuyla tamamlandı.

Cenaze töreninin ayrıntıları:

Şehidin naaşı önce Ankara Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığına götürüldü ve törenin ardından memleketine uğurlandı. Naaş dün Denizli'ye getirildi; bugün Cuma namazını müteakip Sarayköy ilçesi Ağalar Camii'nde cenaze namazı kılındı. Tören sırasında naaş, top arabasıyla belirli bir noktaya kadar götürüldü ve gözyaşları eşliğinde uğurlandı. Daha sonra Volkan Demirhan, Hasköy Mahalle mezarlığında defnedildi.

Katılım ve tören protokolü:

Cenaze törenine Aile ve Sosyal Politikalar Bakan yardımcısı Adil Çalışkan, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kurum müdürleri, il protokolü, şehidin silah arkadaşları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, hem askeri protokole uygun bir saygı duruşu hem de halkın yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Olayın gerçekleştiği helikopterin tipi AS-532 olarak açıklanmış, kaza Eskişehir kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi mevkiinde kırıma uğramıştı. Kazada toplam 5 asker şehit olmuştu; şehitlerin naaşları kimlik tespit sürecinin tamamlanmasının ardından memleketlerine gönderilmişti.

Cenaze töreni, ailenin ve yakınlarının gözyaşlarıyla, resmi tören disiplinine uygun şekilde gerçekleşti; halkın ve yetkililerin katılımı, şehidin son yolculuğunda geniş bir toplumsal taziye ifadesi olarak öne çıktı.

ESKİŞEHİR'DE EĞİTİM UÇUŞU SIRASINDA MEYDANA GELEN HELİKOPTER KAZASINDA 4 SİLAH ARKADAŞI İLE BİRLİKTE ŞEHİT OLAN HAVA PİYADE ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ VOLKAN DEMİRHAN’IN NAAŞI MEMLEKETİ DENİZLİ’DE DÜZENLENEN TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.