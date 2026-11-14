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Denizli sezon finalini Carmen ile taçlandırıyor

2. Denizli Opera ve Bale Günleri, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin dört perdelik Carmen temsilleriyle 20-21 Kasım'da ücretsiz kapanıyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 14:03

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Denizli sezon finalini Carmen ile taçlandırıyor

Denizli'de opera sezonu Carmen ile kapanıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Mayıs ayından bu yana süren 2. Denizli Opera ve Bale Günleri, sezonu dünya repertuarının en tanınmış eserlerinden biri olan Carmen ile noktalıyor. Festival, Ankara Devlet Opera ve Balesi prodüksiyonunu iki gece boyunca Özay Gönlüm Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturacak.

Etkinlik geçmişi ve kent vizyonu:

Mayıs ayında Troya ile başlayan program; yaz aylarında sahnelenen Zorba, Kuğu Gölü ve Gangster gibi yapımlarla devam etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi, kenti Ege'de bir kültür ve sanat buluşma noktası haline getirme hedefiyle bu tür ulusal prodüksiyonları kent halkıyla buluşturmaya devam ediyor.

Prodüksiyonun öne çıkan yönleri:

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konan Georges Bizet imzalı Carmen, dört perdede ve toplam 210 dakika süreyle izleyici karşısına çıkacak. Eserde yer alan unutulmaz aryalar, İspanyol ezgileri ve güçlü koro sahneleri, eserin dramatik dokusunu ve görsel zenginliğini ön plana çıkarıyor.

Temsiller ve bilet bilgileri:

Carmen, 20-21 Kasım 2026 tarihlerinde, her iki gece de saat 20.00'de Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda sahnelenecek. Etkinliğe katılım ücretsiz olup biletler 16 Kasım 2026 Pazartesi gününden itibaren ebilet.denizli.bel.tr adresinden online olarak temin edilebilecek.

Festivalin kapanış performansı, hem kent halkını hem de bölge ziyaretçilerini hedefleyerek Denizli'nin kültür-sanat programına görkemli bir final getiriyor. Sanatseverler, evrensel bir hikâye ve güçlü müzikal yorumlarla dolu bu prodüksiyonu ücretsiz izleme fırsatını kaçırmamalı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE MAYIS AYINDAN BU YANA BÜYÜK BİR İLGİYLE SÜREN 2....

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE MAYIS AYINDAN BU YANA BÜYÜK BİR İLGİYLE SÜREN 2. DENİZLİ OPERA VE BALE GÜNLERİ, SEZONUNA DAMGASINI VURACAK DEV BİR YAPIMLA FİNAL YAPMAYA HAZIRLANIYOR. ANKARA DEVLET OPERA VE BALESİ’NİN SAHNELEYECEĞİ DÖRT PERDELİK "CARMEN" OPERASI, 20-21 KASIM 2026 TARİHLERİNDE İKİ FARKLI TEMSİL İLE ÖZAY GÖNLÜM SAHNESİ’NDE SANATSEVERLERLE BULUŞACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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