Denizli temsilcileri TOBB’da talepleri dosya halinde sundu

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ve Meclis Başkanı Salih Sarıkaya, beraberlerindeki heyetle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarete DTO’dan 70 meclis üyesi katıldı ve üyelerin öncelikli taleplerini içeren bir dosya Hisarcıklıoğlu’na teslim edildi.

ziyaretin gündemi:

Heyetin sunduğu dosya, Denizli iş dünyasının güncel sorunlarını ve çözüm beklentilerini madde madde içeriyordu. DTO yönetimi, tüccar, sanayici, esnaf, KOBİ ve ihracatçılardan gelen talepleri derleyerek bizzat iletilmek üzere TOBB’a sundu. Başkan Erdoğan, Hisarcıklıoğlu’na Denizli iş hayatına verdiği destek için teşekkür etti ve birlik içinde hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

Hisarcıklıoğlu’nun değerlendirmesi ve mesajı:

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada 5 Ekimde gerçekleştirilen seçimlerde güven tazeleyen DTO yönetimini ve meclis üyelerini tebrik etti. Hisarcıklıoğlu, DTO’nun Denizli’nin kalkınması, üretimi, ticareti ve istihdamına katkı sağlayacak çalışmalarını desteklediğini belirterek, seçimlerin geride kaldığını ve artık ortak akılla daha fazla çalışma zamanı olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Hisarcıklıoğlu’nun göreve başladıkları günden bu yana sektörlerin yanında olduğunu hatırlattı. Erdoğan, iletilen dosyadaki konuların ilgili kamu kurumlarına, bakanlara, Cumhurbaşkanı’na ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı’na kadar ulaştırıldığını; bugün de yeni dosyayı sunarak üyelerin taleplerini tekrar ilettiklerini söyledi.

Görüşme sonunda DTO yönetimi, TOBB ile koordinasyonu güçlendirerek Denizli için sürdürülebilir projeler geliştirme kararlılığını sürdürdüklerini vurguladı. Başkan Erdoğan ayrıca TOBB Genel Kurulu’nda Hisarcıklıoğlu’na destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN VE MECLİS BAŞKANI SALİH SARIKAYA, BERABERLERİNDEKİ HEYETLE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NU MAKAMINDA ZİYARET ETTİ. DTO’DAN 70 MECLİS ÜYESİ İLE KATILDIĞI ZİYARETTE BAŞKAN ERDOĞAN, ÜYELERİNİN SORUNLARINI İÇEREN BİR DOSYAYI BAŞKAN HİSARCIKLIOĞLU’NA SUNDU.