Dolar 49,3873 +0,04%
Euro 55,1089 -0,27%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.543,48 -1,35%
EUR/USD 1,1158 -0,40%
Brent Petrol 105,95 +0,25%
--°

Denizli Ticaret Borsası'nda yeni yönetim: Altuntaş başkanlığa seçildi

Denizli Ticaret Borsası'nda yapılan seçimde Mehmet Altuntaş yönetim kurulu başkanı olurken, Halil Pekdemir meclis başkanı seçildi; uyum ve birlik vurgulandı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Denizli Ticaret Borsası'nda yeni yönetim: Altuntaş başkanlığa seçildi

Seçim sonuçları:

Denizli Ticaret Borsası binasında gerçekleştirilen ve meclis üyelerinin katıldığı oylamada, Mehmet Altuntaş ile Musa Yılanlı yönetim kurulu başkanlığı için yarıştı. Yapılan oylamada Mehmet Altuntaş 11 oy alarak başkanlığa seçildi, rakibi Musa Yılanlı 8 oyda kaldı.

Yönetim kurulu başkanlığı seçiminin hemen ardından meclis başkanlığı için de oylama yapıldı. Halil Pekdemir ile Muammer Çaputçu arasındaki yarışta, Halil Pekdemir yeni dönemde meclis başkanı oldu.

Yeni dönemin öncelikleri:

Seçimin ardından kurulacak yeni yönetimin önceliklerinin, borsa faaliyetlerinin etkin yürütülmesi ve üyelerle sürekli iletişim olması bekleniyor. Yapılan oylama, meclis içinde dengeli bir temsil ve iş birliği arayışının işareti olarak değerlendiriliyor.

Başkanın mesajı:

Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Mehmet Altuntaş, sonuçların açıklanmasının ardından önceki dönem yöneticilerine, meclis üyelerine ve borsa personeline teşekkür etti. Altuntaş yeni süreçte ortak akılla hareket edeceklerini belirterek inşallah yeni dönemimizin hep beraber verimli çalışmaların olduğu, sürekli gelişimin sağlandığı, bir arada ve uyum içerisinde çalışılacak bir dönem olacağını ifade etti.

Yeni yönetim kadrosunun resmi göreve başlamasıyla birlikte borsada önümüzdeki döneme ilişkin uygulama ve süreçlerin şekilleneceği, üyelerin beklentileri doğrultusunda adımlar atılacağı bildirildi.

DENİZLİ TİCARET BORSASINDA KOMİTE SEÇİMLERİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN YAPILAN OYLAMALARDA...

DENİZLİ TİCARET BORSASINDA KOMİTE SEÇİMLERİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN YAPILAN OYLAMALARDA, MEHMET ALTUNTAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karadeniz’de palamut bolluğu: 3 saatte 15 bin balık limana getirildi
images

Mecliste tam destek: Ümit Türek yeniden başkan seçildi
images

Kırşehir'de ekmek zammı tartışması: fırıncılar maliyeti, vatandaş bütçeyi işaret...
images

Salihli ticaret odasında dengeyi değiştiren sonuç: beyaz liste 13 komitede öne ç...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziantep gecesinde ışık gösterisi: şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Yağış uyarısı: Bingöl'de 15-16 ekimde kuvvetli sağanak bekleniyor

Kayseri'nin sağlık kapasitesi ve yatırımları bakanla masaya yatırıldı

İnegöl'de park caddesi üzerinde çarpışma: yaya ile 17 yaşındaki sürücü yaralandı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın

Beylikdüzü buluşmasında silahla tehdit ve ateş açma anları kayda geçti