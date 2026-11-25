Başsağlığı mesajı:

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Eskişehir'de yaşanan helikopter kazasında şehit olanlar için derin üzüntü duyduklarını bildirdi.

Kaza sonrası açıklama:

Erdoğan, kazanın Tepebaşı İlçesi'nde meydana geldiğini belirterek, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri helikopterde şehit olan askerler için Allah'tan rahmet diledi; kederli aileleri, yakınları ve silah arkadaşlarına başsağlığı iletti.

Yerel bağ ve anma:

Başkan Erdoğan, başta Sarayköy İlçesi'nin Turan Mahallesi'nden hemşehrimiz Denizlili Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan olmak üzere tüm şehitlerin cennet ebedi mekanları olması temennisinde bulunarak vatanın sağ olması dileğini yineledi.

DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO) BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN, ŞEHİTLERİMİZİN OLDUĞU HABERİNİ BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE KARŞILADIKLARINI BELİRTEREK ŞEHİT AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ.