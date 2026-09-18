Denizli, titanyum ve yarı mamulde ülke tedarik zincirine katılma hazırlığında

Denizli'nin savunma sanayisine katılımı:

Denizli Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Savunma Sanayii İl Buluşması" kentin savunma sanayine entegrasyonu için somut adımların atıldığını gösterdi. Programda konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Denizli'nin makine imalatı, metal işleme, kablo ve tekstil alanlarındaki birikiminin savunma ve havacılıkta yüksek katma değerli üretime dönüştürülebileceğini vurguladı.

Toplantıya SELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, STM ve TEI gibi ana yüklenici firmaların temsilcileri ile Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, DENİB Başkanı Osman Uğurlu, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Selim Yaymanoğlu başta olmak üzere çok sayıda sanayi temsilcisi katıldı.

Programda Görgün, "Denizli, savunma sanayisinde yeni bir döneme girdi" ifadesini kullanarak titanyum halita ve yüksek nitelikli yarı mamul üretimine yönelik stratejik yatırım çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Üç öncelik ve saha çalışmaları:

Başkan Görgün, Denizli için üç ana çalışma alanı belirlediklerini söyledi: birincisi ana yüklenicilerle hızlı eşleştirme, ikincisi yüksek potansiyelli işletmelerin kalite ve sertifikasyon açısından ileri taşınması, üçüncüsü ise kritik malzeme ve özgün ürün geliştiren şirketlerin küresel tedarik zincirlerine katılmasının sağlanması.

Saha temasları ve değerlendirmeler devam ediyor: Mart–Nisan aylarında TEI ile 27 Denizlili firma ikili görüşmelere ve teknik saha incelemelerine katıldı; Haziran ayında BAYKAR ile 39 firma görüşüldü. Görgün, bu temasların artık kalıcı iş birliklerine, sözleşmelere ve sürdürülebilir üretime dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

YETEN, EYDEP ve belgelendirme süreci:

Görgün, Denizli'de bugüne kadar YETEN programına kayıtlı 13 firma bulunduğunu açıkladı. EYDEP değerlendirmesinde ise dört firmadan birinin A, ikisinin B ve birinin C seviyesinde sertifika aldığı belirtildi. Debak Denizli Bagalit Kalıp 2022'de, Askon Demir Çelik ise 2025'te sertifika hak etti. Bu yıl mayıs ayında MMM Mutlu Medikal Mühendislik ve Filtorq Filtre de bu gruba katıldı; MMM Mutlu Medikal'in A seviyesine ulaşması ayrıca kayda değer bulundu.

Görgün, EYDEP A ve B seviyesindeki firmalara döviz kredisi, dövizli ödeme ve yatırım finansmanı gibi imkânların açıldığını hatırlatarak, bu araçların daha etkin kullanılacağını söyledi.

Toplantıda ayrıca Görgün, Denizli'de hâlihazırda ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI ile bölge firmaları arasında 45 tedarik ilişkisinin bulunduğunu ve bunun yaklaşık 1,43 milyon dolar iş hacmine ulaştığını paylaştı.

Yerel kapasite, hedefler ve sanayicinin rolü:

Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu toplantıda kent sanayisinin tekstilden kabloya, makineden metale kadar çok sektörlü yapısına dikkat çekti. Kasapoğlu, Denizli ihracatında orta teknoloji ve üzerindeki ürünlerin payının %63,5 olduğunu, yüksek teknoloji ürünlerinin payının ise halen binde 1 civarında kaldığını belirtti ve savunma ile havacılık alanlarında teknoloji seviyesini yükseltme gereğine vurgu yaptı.

Kasapoğlu ayrıca yürütülen çalışmaların 2023'ten bu yana istikrarlı olduğunu, Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi gibi girişimlerin kente yeni dinamizm kazandıracağını söyledi. Oda bünyesinde titanyum halita ve yarı mamul projesi için bir çalışma grubu oluşturulduğu, fizibilite çalışmaları yapıldığı ve 3 Eylül'de sanayicilere proje anlatıldığı bildirildi.

Öğleden sonraki programda 80'i aşkın Denizlili firmanın ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TEI, TUSAŞ ve STM ile bire bir görüşmeler gerçekleştirdiği; görüşmelerde üretim kapasiteleri ve potansiyel katkılar ele alındığı belirtildi.

Toplantının genel mesajı, Denizli'nin mevcut üretim gücünü savunma ve havacılık tedarik zincirlerine dönüştürme yönünde kararlı bir adım attığı, titanyum ve kritik yarı mamul üretimi gibi stratejik alanlarda yatırıma hazır ve hevesli olduğuydu. Görgün ve yerel yetkililer, yapılan görüşmelerin kalıcı ortaklıklara ve yüksek katma değerli üretime dönüşmesini hedeflediklerini yineledi.

Sonuç olarak, buluşma Denizli açısından sadece tanışma değil; belgelendirme, finansman araçları ve ana yüklenicilerle eşleştirme süreçlerini hızlandıracak bir planın başlangıcı olarak sunuldu. Kentin savunma sanayisinde daha görünür bir aktör olması için atılacak adımlar, önümüzdeki dönemin takip edilmesi gereken başlıkları olarak öne çıkıyor.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI HALUK GÖRGÜN,