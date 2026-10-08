Denizli ulaşımında mağduriyet: halkın sesine kulak verilsin

subaşıoğlu'nun çağrısı:

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, kentte uygulamaya konulan aktarma merkezi sistemi ve sık değişen otobüs güzergahlarının yarattığı mağduriyeti gündeme taşıdı. Duraklarda ve aktarma noktalarında vatandaşlarla görüştüğünü söyleyen Subaşıoğlu, sahadan aldığı izlenimin mevcut ulaşım politikasının şehri rahatlatmadığı, aksine bir çileye dönüştürdüğü yönünde olduğunu belirtti.

sahadan gözlemler:

Subaşıoğlu, vatandaşların otobüs hatlarındaki belirsizlik ve aktarma sisteminin plansızlığından şikayetçi olduğunu vurgulayarak, "Denizli halkı her sabah durakta hangi otobüsün nereden geçeceğini tahmin etmeye çalışmak zorunda kalmamalı. Daha önce tek bir araçla kolayca ulaşılabilen noktalara, bugün aktarma adı altında iki-üç araç değiştirilerek gidiliyor. Üstelik duraklarda bekleme süreleri uzamış, aktarma merkezlerinde yığılmalar meydana gelmiştir. Bu durum özellikle yaşlılarımız, öğrencilerimiz ve çocuklu ailelerimiz için katlanılamaz bir hal almıştır." ifadelerini kullandı.

çözüm çağrısı ve takip:

Yerel yönetimlerin temel görevinin vatandaşın günlük yaşamını kolaylaştırmak olduğunu hatırlatan Subaşıoğlu, ilgili birimlere acil müdahale çağrısı yaptı. "Vatandaşımızın sesini duymak, onların haklı isyanına çözüm üretmek zorundasınız. ’Yaptık oldu’ mantığıyla masa başında çizilen güzergahlar sahadaki gerçeklerle örtüşmüyor. Denizli halkı bu eziyeti hak etmiyor. Denizli’de ulaşım planı yeniden gözden geçirilmeli, vatandaşın doğrudan ve hızlı ulaşım hakkı iade edilmelidir. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Subaşıoğlu'nun açıklamaları, kent içi ulaşım düzenlemelerinin vatandaş memnuniyeti açısından yeniden ele alınması gerektiğini gösteriyor. İl başkanının çağrısı, belediye ve ulaşım otoritelerinin sahadaki deneyimlere dayalı bir değerlendirme yapması talebini güçlendiriyor.

AK PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANI MUHAMMET SUBAŞIOĞLU, KENTTE SON DÖNEMDE DEVREYE ALINAN AKTARMA MERKEZİ UYGULAMASI VE SIKÇA DEĞİŞTİRİLEN OTOBÜS GÜZERGAHLARI NEDENİYLE MAĞDURİYET YAŞAYAN VATANDAŞLARIN SESİ OLMAYA DEVAM EDİYOR.