Dolar 50,1525 +0,06%
Euro 56,1014 -0,13%
Bist 11.204,99 -1,13%
Altın Gram 6.539,25 -1,41%
EUR/USD 1,1182 -0,32%
Brent Petrol 99,45 +1,18%
--°

Denizli yeni döneme 520 yataklı devlet hastanesiyle giriyor

6 Kasım 2026'de açılacak 520 yataklı Denizli Devlet Hastanesi, 110 yoğun bakım yatağı, 92 poliklinik ve 14 ameliyathaneyle bölgeye hizmet verecek.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 18:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Denizli yeni döneme 520 yataklı devlet hastanesiyle giriyor

açılış töreni ve tarih:

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu katılımıyla gerçekleştirilecek açılış, 6 Kasım 2026 Cuma günü yapılacak. Törenin ardından Denizli Devlet Hastanesi hizmete alınarak hasta kabulüne başlayacak.

hastanenin kapasite ve birimleri:

Yeni tesis, toplam 520 yatak kapasitesiyle yapılandırıldı. Bu kapsamda 110 yoğun bakım yatağı kritik hasta bakımı için ayrıldı. Ayaktan tanı ve tedavi hizmetleri için 92 poliklinik odası bulunurken, cerrahi müdahalelere imkan veren 14 ameliyathane ile kapsamlı girişimler planlanıyor. Hastanenin otoparkı, 391 araç kapasitesiyle hasta ve ziyaretçilere ulaşım kolaylığı sağlayacak.

hizmet ve donanım:

Denizli Devlet Hastanesi, modern sağlık altyapısı ve donanımıyla tasarlandı; bu sayede farklı branşlarda tanı, tedavi ve cerrahi hizmetlerin eş zamanlı yürütülmesi hedefleniyor. Kurumun fiziksel kapasitesi ile tıbbi donanımı bir arada sunması, kompleks vakalara yanıt verme kapasitesini artıracak.

bölgeye etkisi:

Hastanenin hizmete girmesi, yalnızca Denizli merkezde değil çevre yerleşim yerlerinde de sağlık hizmetlerine erişimi iyileştirecek. Yeni kapasite, bölgedeki sağlık tesisleri üzerindeki yükü hafifletmeye ve acil, yoğun bakım ile ameliyat gereksinimlerine daha hızlı yanıt verilmesine katkı sağlayacak. Genel olarak tesis, Denizli'nin sağlık altyapısında önemli bir tamamlayıcı rol üstlenecek.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU, DENİZLİ’NİN SAĞLIK ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK DENİZLİ...

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU, DENİZLİ’NİN SAĞLIK ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK DENİZLİ DEVLET HASTANESİ’NİN AÇILIŞ TÖRENİNE KATILACAK.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Küçükçekmece’de tohumdan sofraya dayanışma
images

Telefonla gelen umut: organ nakli muhtarın yaşamını yeniden inşa etti
images

Kilo verirken kası korumak diz ve kalça sağlığı için şart
images

Zeytin bahçelerinde bereket sürüyor, üreticinin gözü fiyatlarda

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayburt’ta sulama yatırımları verimi yükseltti: şeker pancarında 155 bin ton hedef

antalya'da mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı, sahibi ağladı

Kars’ta kış yükünü hafifleten düzenleme: indirimli doğal gaz limiti üç kata yakın arttı

Sancaktepe'de kuyumcu hırsızlığına düzenlenen operasyonda anne, kız ve torun yakalandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu