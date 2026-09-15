Denizli yurtlarında yeni dönem başladı: 11.964 öğrenci yerleşti

denizli yurtlarında kayıt heyecanı sona erdi

2026-2027 eğitim-öğretim yılı için Pamukkale Üniversitesi'nde öğrenim görecek öğrencilerin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara yerleştirme işlemleri hafta sonunda tamamlandı. Denizli genelinde hizmet veren 11 öğrenci yurdunda toplam 11.964 öğrenci için konaklama sağlanacağı açıklandı. Yurt yetkilileri, öğrencilerin kalacakları odalar ve verilecek hizmetlere ilişkin bilgilendirmeleri yerinde yapıyor.

yerleşim süreci ve sunulan hizmetler:

Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler, kayıt masalarında belgelerini teslim edip odalarına yerleşirken, yurtlarda sosyal tesisler ve ortak kullanım alanları da tanıtıldı. Ailelerin yoğun katılımıyla geçen gün boyunca yurt bahçeleri ve sosyal alanlar öğrenci ve yakınlarının uğrak noktası oldu. İl müdürlüğü yetkilileri, öğrencilere sadece barınma değil, ayrıca sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle destek verileceğini belirtti.

ailelerin duyguları ve kurumun taahhüdü:

Yerleştirmelerin tamamlanmasının ardından aileler, çocuklarını yurtlara bıraktıktan sonra memleketlerine dönüyor. Hem gurur hem de hüzünlü anların yaşandığı uğurlamada aileler gençlerin yeni yaşamına destek verdi. Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yurtlara başvuran tüm öğrencilerin yerleştiği ve hiçbir öğrencinin açıkta kalmadığı vurgulandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, yeni eğitim-öğretim yılında yurt hizmetleriyle 7/24 öğrencilerin yanında olacaklarını belirterek şunları söyledi: "Gençlerimiz her şeyin en iyisine, en güzeline layık. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak yurtlarımızda sadece barınma değil, sosyal, kültürel ve sportif anlamda da güçlü bir altyapı sunuyoruz. Öğrencilerimiz, akademik hayatlarının yanı sıra sosyal ve kültürel yönden de kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Özgüveni yüksek ve donanımlı bireyler olarak yetişecek gençlerimizin ülkemizin geleceğine en iyi şekilde hazırlanmasını amaçlıyoruz."

Yetkililer, önümüzdeki dönemde yurt yaşamının konforunu ve öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak etkinliklerin devam edeceğini aktardı. Bu yıl Denizli yurtları, öğrencilerin ikinci evi olacak şekilde düzenlenmiş bulunuyor.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİNDE OKUYACAK ÖĞRENCİLERDEN GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NA BAĞLI YURTLARDA KONAKLAYACAKLAR İÇİN HAFTA SONU KAYIT HEYECANI YAŞANIYOR. DENİZLİ GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN YAPILAN AÇIKLAMADA BU YIL DENİZLİ GENELİNDE 11 ÖĞRENCİ YURDUNDA TOPLAM 11.964 ÖĞRENCİYE HİZMET VERİLECEĞİ, YURTLARA BAŞVURU YAPAN TÜM ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİĞİ, HİÇBİR ÖĞRENCİNİN AÇIKTA KALMADIĞI BELİRTİLDİ.