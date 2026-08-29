Denizli'de 30 Ağustos mesajı: bağımsızlık iradesi ve gelecek vurgusu

Denizli Ticaret Odası'ndan 30 Ağustos mesajı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde milletin bağımsızlık ve egemenlik kararlılığını bir kez daha hatırlattı. Erdoğan, Denizli iş dünyası ve DTO üyeleri başta olmak üzere tüm halkın 30 Ağustos'u kutladığını bildirdi.

30 Ağustos'un taşıdığı anlam:

Başkan Erdoğan, 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer'in, Türk milletinin vatanına ve bağımsızlığına yönelen tehditler karşısında gösterdiği kararlılığın en güçlü göstergelerinden biri olduğunu vurguladı. Mesajında bu tarihi başarının gelecek kuşaklara bırakılan büyük bir miras olduğuna dikkat çekti.

Vefa ve geleceğe yönelik mesaj:

Erdoğan, sözlerinde milletin birlik ve beraberlik içinde her türlü güçlüğün üstesinden gelebileceğini 30 Ağustos Zaferi ile dünyaya gösterdiğini belirtti. Ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitler ve aramızda olmayan gazilere olan minnet duygusunu ifade etti. Mesajında şu ifadelere yer verdi: Aziz milletimizin var oluş savaşı verdiği, ülkemizin yarınlarını koruyup teminat altına aldığı, tarihin akışını değiştiren bir gün olan 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Büyük Zafer'in taşıdığı bağımsızlık ruhunun sonsuza dek ülkenin geleceğine yön vermeye devam edeceğini belirterek, tüm vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı ve şehitlerin ruhlarının şad olmasını diledi.

DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO) BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJINDA, 104 YIL ÖNCE BUGÜN BÜYÜK TAARRUZ’UN ZAFERLE SONUÇLANMASIYLA, TÜRK MİLLETİNİN BAĞIMSIZLIK VE EGEMENLİK İRADESİNİ TÜM DÜNYAYA İLAN ETTİĞİNİ BELİRTTİ.