Ekim 2026 verileri ve toplam araç sayısı:

TÜİK’in açıkladığı motorlu kara taşıtları verilerine göre, Denizli'de 2026 yılı Ekim ayı itibarıyla il genelinde toplam araç sayısı kaynak metinlerde iki farklı rakamla yer aldı: 612 bin 897 ve 612 bin 847. İl nüfusu ise 1.067.371 olarak belirtildi.

taşıt tiplerine göre dağılım:

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde dağılımı şöyle: %47,5 otomobil, %36,4 motosiklet, %10,4 kamyonet, %2,2 kamyon, %2,0 traktör, %0,9 minibüs, %0,5 otobüs ve %0,1 özel amaçlı taşıt.

Aylık bazda artış ise yalnızca kamyonda %11,6 ve özel amaçlı taşıtlarda %1,2 olurken; motosiklette %34,4, otobüste %28,8, minibüste %20,8, kamyonette %16,5, traktörde %5,4 ve otomobilde %3,5 azalış kaydedildi.

il içi araç sayıları:

Kayda geçen ayrıntılı sayılara göre ilde bulunan taşıtların cins bazındaki dağılımı şu şekilde: otomobil 273.447, minibüs 7.993, otobüs 4.088, kamyonet 81.746, kamyon 14.156, motosiklet 163.077, özel amaçlı 1.814 ve traktör 66.576.

Rakamlar, kentte en yüksek araç sayısının otomobillerde olduğunu gösterse de, motosikletlerin toplam içindeki payının yüksek olması dikkat çekiyor; kamyonet ve traktör de ticari ve tarımsal kullanımın izlerini yansıtıyor.

DENİZLİ’DE AÇIKLANAN MOTORLU KARA TAŞITLARI 2026 YILI EKİM AYI VERİLERİNE GÖRE İL GENELİNDE TOPLAM ARAÇ SAYISI 612 BİN 897 OLDU.