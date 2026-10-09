Denizli'de bakım yüküne ara: Mola Evi kapılarını açıyor

Mola Evi hizmete giriyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, özel ihtiyaçlı bireylerin sosyal yaşama katılımını artırmak ve bakım veren ailelere nefes aldırmak amacıyla geliştirdiği proje kapsamında 12 Ekim itibarıyla Mola Evi'ni hizmete açıyor. Merkez, Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi bünyesinde çalışacak ve katılımcılara güvenli, destekleyici bir ortam sağlamayı hedefliyor.

Projenin hedefleri:

Belediye yetkilileri, Mola Evi ile hem özel ihtiyaçlı bireylerin günlük yaşam kalitesine katkı sunmayı hem de ailelerin üzerindeki bakım yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını belirtiyor. Hizmet, katılımcıların sosyal becerilerini geliştirecek etkinlikler sunarken, ailelere düzenli aralıklarla kendilerine ayırabilecekleri zaman yaratmayı hedefliyor.

Kimler yararlanabilir?

Mola Evi, toplumun her kesimine eşit hizmet götürme prensibiyle tasarlandı. 7 yaş ve üzeri, tıbbi destek ihtiyacı bulunmayan özel ihtiyaçlı bireyler merkezin hizmetlerinden yararlanabilecek. Gün içinde iki ayrı oturum düzenlenecek; faaliyetler 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında, uzman eğitmenlerin gözetiminde gerçekleştirilecek.

Başvuru ve kullanım süreci:

Ön başvurular alınmaya başlandı. Aileler, başvurularını doğrudan Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi'ne yapabilecek veya Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden online kayıt oluşturabilecek. Ön başvuru sonrası kaydı tamamlanan bireyler, 12 Ekim tarihinden itibaren hizmetten yararlanabilmek için ön randevu almak şartıyla Mola Evi'ne kabul edilecek.

Yetkililer, kayıt ve randevu süreçlerinin yoğunluk doğrultusunda düzenleneceğini, katılımcıların güvenli ve verimli vakit geçirmesi için personel ve program planlamasının titizlikle yapıldığını vurguluyor. Belediye, Mola Evi'nin sosyal belediyecilik anlayışını güçlendiren ve ailelere somut destek sunan bir adım olduğunu ifade ediyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN SOSYAL HAYATA KATILIMINI DESTEKLEMEK VE AİLELERE NEFES ALDIRMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ "MOLA EVİ" PROJESİNİ 12 EKİM İTİBARIYLA HİZMETE AÇIYOR. ENGELSİZ SPOR VE YAŞAM MERKEZİ BÜNYESİNDE VERİLECEK OLAN HİZMET HEM GÜVENLİ BİR SOSYALLEŞME ALANI SUNACAK HEM DE BAKIM VEREN AİLELERİN GÜNLÜK YAŞAMLARINI KOLAYLAŞTIRACAK.