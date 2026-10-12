Denizli'de bozkırın mirası Çamlık'ta canlandı

Denizli yörük toyu’nda kültür ve birlik ön plandaydı

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Çamlık Kent Ormanı’nda gerçekleştirilen Denizli Yörük Toyu, bozkırın kadim geleneklerini gün yüzüne çıkaran bir buluşmaya dönüştü. Etkinlik, 7’den 77’ye binlerce vatandaşı tek çatı altında toplarken, kent ölçeğinde kültürel hafızanın canlı tutulduğunu gösterdi.

etkinlikte öne çıkan unsurlar:

Organizasyon, Denizli’de faaliyet gösteren 20’ye yakın Yörük, Türkmen ve kültür derneğinin katkısıyla gerçekleşti. Gün boyunca kurulan geleneksel kıl çadırlar, yöresel kıyafetler, halk dansları gösterileri ve müzik performansları ziyaretçilere otantik bir atmosfer sundu. Katılımcılar, aynı zamanda sunulan yörük lezzetlerini tadarken kültürel öğeleri yakından görme imkânı buldu.

Kortej yürüyüşüyle açılışı yapılan toya; milletvekilleri, büyükşehir yöneticileri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik boyunca sahnelenen konserler ve halk gösterileri toyun coşkusunu artırdı.

konuşmalar ve birlik mesajları:

Programda konuşan Bülent Nuri Çavuşoğlu, yörük kültürünün dayanışma ve omuz omuza olma anlayışını vurguladı. Çavuşoğlu, "Yörük kültürü dağda, ovada, zorda, nerede olursanız olun bir dermana ihtiyacınız olduğunda ilk bulduğunuz çadıra girdiğinizde omzunun o sıcaklığını, elinin o dostluğunu hissedeceğiniz kültürdür. Denizli Büyükşehir ailesi olarak bu yolculuğa her zaman omuz vereceğimizden, bu şehrin birlikteliğini hep beraber büyüteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu toprakların hafızasını, kültürümüzün zenginliğini ve birlik ruhumuzu yaşatan tüm derneklerimize ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Toyumuz kutlu, birliğimiz daim olsun" sözleriyle kültürel mirasın önemine dikkat çekti.

Sema Silkin Ün de toyun, Anadolu’nun kadim kökleri ile bugünü birbirine bağlayan anlamlı bir buluşma olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti ve katılımcıların coşkusuna ortak oldu.

derneklerden teşekkür ve ödül töreni:

Denizli Efeleri ve Yörükleri Derneği Başkanı Muslu Canlı, yörük ve efe kültürünün nesilden nesile aktarılmasının önemine vurgu yaparak etkinliğin mirası yaşatmada taşıdığı değeri belirtti ve desteği için Büyükşehir’e, derneklere, aşiretlere ve vatandaşlara teşekkür etti.

Günün anısı olarak gerçekleştirilen ödül töreninde, organizasyona katkı sunan isimlere özel hediyeler takdim edildi. Ödül alanlar arasında Denizli Yörük İlbeyi Hikmet San, Denizli Yörük Ağası Ahmet Canbazoğlu ve organizasyonun ana sponsoru Uğur Güzin vardı. Törende verilen hediyeler, hem emek sahiplerinin görünür kılınmasına hem de ortak hafızanın güçlenmesine hizmet etti.

Denizli Yörük Toyu, geleneksel unsurların sergilendiği, toplumun farklı kesimlerinin bir araya geldiği bir gün olarak kayıtlara geçti. Etkinlik, kültürel mirasın korunması ve kuşaktan kuşağa aktarılması açısından kent yaşamına önemli bir katkı sundu.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE ÇAMLIK KENT ORMANI’NDA DÜZENLENEN DENİZLİ YÖRÜK TOYU, BİNLERCE VATANDAŞI BİR ARAYA GETİRDİ. BOZKIRIN RUHUNU, ATALARDAN MİRAS KALAN GELENEKLERİ VE ZENGİN KÜLTÜREL MİRASI BULUŞTURAN ETKİNLİK, RENKLİ GÖRÜNTÜLERE VE COŞKULU ANLARA SAHNE OLDU.