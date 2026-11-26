Kaza yerinde ilk bulgular:

Kaza, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde, Acıpayam-Denizli kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Serinhisar ilçesinden kuruyemiş yükleyip İzmir Aliağa limanına doğru yola çıkan 35 HIA 40 plakalı tırın sürücüsü Cafer Can Kaplan (29), direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın yolda savrulmasına ve tırın devrilmesine neden oldu.

Kurtarma ve tespit çalışması:

Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 29 yaşındaki Kaplan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücünün cansız bedenini çıkarmak için yaklaşık 1 buçuk saat yoğun çaba sarf etti.

Son işlem ve soruşturma:

İtfaiye tarafından çıkarılan Kaplan’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN KURUYEMİŞ YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ. ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞAN 29 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ, EKİPLERİN BİR BUÇUK SAATLİK ÇABASI SONRASINDA SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARTILDI.