Dolar 48,2578 +0,06%
Euro 55,9879 +0,21%
Bist 14.554,21 -0,60%
Altın Gram 6.960,90 -0,96%
EUR/USD 1,1597 +0,08%
Brent Petrol 88,79 +3,10%
--°

Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil ağaca çarparak durdu

Denizli Merkezefendi Servergazi Mahallesi'nde A.A. (29) idaresindeki 20 BP 810 plakalı otomobil kontrolden çıkarak kaldırıma ve ağaca çarptı; sürücü yaralandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 07:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil ağaca çarparak durdu

kaza yerinde yaşananlar:

Kaza, Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi 28. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. (29) yönetimindeki 20 BP 810 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç önce kaldırıma çıktı, ardından bir ağaca çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, olay çevresinde bulunanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk görüntülerde araçta sıkışma olduğu tespit edildi.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan sürücü A.A.'yı bulunduğu yerden çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı sürücü ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonucu otomobil hurdaya döndü ve olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

DENİZLİ’DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, ÖNCE KALDIRIMA ARDINDAN AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ. KAZADA...

DENİZLİ’DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, ÖNCE KALDIRIMA ARDINDAN AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ. KAZADA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir'de kaybolduğu öne sürülen eş için yapılan ihbar asılsızlandı
images

Gülistan Doku soruşturmasında üç şüpheli Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi
images

Besni'de başıboş köpeklerden kaçarken düşen çocuk hastaneye kaldırıldı
images

Sürücüsüz traktör kısa devre sonrası alev alıp ahıra çarptı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehir'de kaybolduğu öne sürülen eş için yapılan ihbar asılsızlandı

Avdan bayırında 1 Eylül anısına dev ay yıldız canlandırıldı

Hisarcık’ta yaz kur’an kursu eğitim dönemi törenle tamamlandı

Cizre'nin asırlık limonatası yazı süt ve vanilyayla serinletiyor

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı