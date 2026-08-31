Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil ağaca çarparak durdu

kaza yerinde yaşananlar:

Kaza, Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi 28. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. (29) yönetimindeki 20 BP 810 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç önce kaldırıma çıktı, ardından bir ağaca çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, olay çevresinde bulunanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk görüntülerde araçta sıkışma olduğu tespit edildi.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan sürücü A.A.'yı bulunduğu yerden çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı sürücü ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonucu otomobil hurdaya döndü ve olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

DENİZLİ’DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, ÖNCE KALDIRIMA ARDINDAN AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ. KAZADA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.