Denizli'de dış ticaret işlemlerini hızlandıracak tarım müdürlüğü yetkisi

Denizli'nin dış ticaretinde yetki değişikliği:

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, DTO Meclisinin aylık olağan toplantısında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirli ürünlerin ülkeye girişinde yetkili gümrük idareleri ile resmî kontrolleri yapmaya yetkili kurumlar arasına Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün de eklendiğini açıkladı. Erdoğan, bu düzenlemenin şehirde faaliyet gösteren firmaların lojistik süreçlerinde yaşadıkları gecikme ve maliyet sorunlarını hafifleteceğini vurguladı.

Daha önce bitkisel ürünlerin Denizli antrepolarında bulunmasına rağmen ithalat beyannamesi ve kontrol işlemlerinin il dışında yürütülmek zorunda kaldığını belirten Erdoğan, bunun zaman kaybına ve ilave maliyetlere yol açtığını söyledi. Başkan Erdoğan, "Talebimizi karşılıksız bırakmayan bakanlarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Alınan karar, firmalarımızın işlemlerini hızlandıracak ve maliyetlerini azaltacaktır" ifadelerini kullandı.

Genel kurul, oda yönetimi ve demokratik çağrı:

Toplantıda DTO'nun seçim takvimi de netleşti. Erdoğan, 24 bini aşkın üyesi bulunan Denizli Ticaret Odası'nın genel kurul ve seçimlerinin 5 Ekim 2026 Pazartesi günü PASVAK Aşevi Merkezefendi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirileceğini duyurdu. Meclis oturumu DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya yönetiminde yapıldı.

Erdoğan, demokratik katılımın önemine dikkat çekerek üyeleri sandığa çağırdı: "Seçim ve sandık, demokrasinin temel argümanlarıdır. Tüm üyelerimizi, bu demokratik haklarını kullanmak üzere sandığa davet ediyoruz." Ayrıca, genel kurulun Denizli, oda ve üyeler için hayırlı olmasını dileyerek yeni dönemde görev alacaklara başarı temennisinde bulundu.

İhracat verileri ve sektörlerde gözlemlenen eğilimler:

Erdoğan, Denizli'nin Temmuz ayı dış ticaret performansına ilişkin verileri paylaştı. TİM verilerine göre kent, Temmuz'da yaklaşık 484 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi; bu rakam geçen yılın aynı ayına göre %18 artışa işaret ediyor. Yılın ilk yedi ayında ise ihracat yaklaşık %9 artış gösterdi ve son 12 aylık ihracat tutarı 4,6 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Denizli, yedi aylık ihracatıyla iller arasında 8. sırada yer aldı.

İhracatta öne çıkan pazarlar sırasıyla İngiltere, ABD, Almanya, İtalya ve Hollanda olurken, ilk 10 pazar içinde en yüksek artış %65 ile İrlanda'da görüldü. Ülke bazında değişimler şu şekildeydi: İngiltere %36, Fransa %29, Avusturya %24, Hollanda %8, Almanya ve İtalya %7, İspanya %6. Buna karşılık ABD'ye ihracat %10, Mısır'a ise %2 geriledi.

Sektörel bazda ise hazır giyim ve konfeksiyon Temmuz ayında %24 artışla yaklaşık 112,5 milyon dolar seviyesine ulaştı; bu, Türkiye geneli daralmasında Denizli'nin toparlanma sinyali verdiğinin işareti olarak değerlendirildi. Diğer sektörlerdeki değişimlerse şu şekilde kaydedildi: elektrik ve elektronik %23, demir ve demir dışı metaller %19, madencilik ürünleri %11. Tekstil ve hazır giyim ile tekstil ham maddeleri toplamında yaklaşık %1 artış, çelik ihracatında ise yaklaşık %6,5 azalma gerçekleşti.

Üyelik hareketleri ve oda hizmetleri:

DTO'ya ilişkin üye verileri de toplantıda paylaşıldı. Temmuz ayında odaya 142 yeni üye kaydedilirken, 53 firmanın kaydı sildirilmiş ve 21 firma tasfiye sürecine girmiş durumda. Yılın ilk yedi ayındaki yeni kayıtlar, geçen yılın aynı dönemine göre %4 artış gösterdi. Erdoğan, "Temmuzun sonu itibarıyla 24 bin üyeyi geçtiğimizi; son bir yılda yaklaşık 1.000 yeni üye kazandırdığımızı" aktardı.

Üye yapısında sınıf bazlı değişimler de kayda değer: limited şirket sayısı %8'in üzerinde artarken, anonim şirketler %5'e yakın, gerçek kişi işletmeleri ise yaklaşık %1 artış gösterdi. Denizli, yılın ilk yedi ayında kurulan 155 gerçek kişi işletmesiyle iller arasında 16. sırada yer aldı. Kentteki yabancı sermayeli firma sayısı 439, bu firmalardaki yabancı sermaye tutarı ise 554 milyon lira'nın üzerinde bildirildi.

En fazla yeni firma kaydı 81 işletmeyle ikamet amaçlı bina inşaatı alanında olurken, bunu 26 firma ile elektronik ticaret, 22 firma ile otomobil ve hafif motorlu kara taşıtlarının perakende ticareti, 19 firma ile kafe ve kafeterya işletmeciliği ve 10 firma ile bilgisayar programlama faaliyetleri izledi. Aynı dönemde terkinlerin yoğunlaştığı alanlar da ikamet amaçlı bina inşaatı, elektronik ticaret, gayrimenkul aracılık hizmetleri, pamuklu dokuma kumaş imalatı ve uluslararası uzmanlaşmamış toptan ticaret oldu.

DTO, yılın ilk yedi ayında 527 sayısal takograf kartı ve 454 K belgesi düzenledi; 218 iş makinesi tescili yapıldı, 164 kapasite raporu onaylandı. Ayrıca 24 ekspertiz raporu, 6 yerli malı belgesi ve levhaya kayıtlı sigorta acentelerine ilişkin 7 belge verildi. Odaya gelen yaklaşık 6.700 evraka karşılık DTO tarafından 10.600 evrak hazırlanıp teslim edildi.

Meclis oturumu, üyelerin sektörlerine ilişkin görüş ve taleplerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi. Toplantı sonrasında Başkan Uğur Erdoğan ile Meclis Başkanı Salih Sarıkaya ve meclis üyeleri, DTO Meclis Üyesi Soner Yıldız'a sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.

DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO) BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN, 24 BİNİ AŞKIN ÜYEYE SAHİP ODALARININ 5 EKİM 2026 PAZARTESİ GÜNÜ GENEL KURULA GİDECEĞİNİ AÇIKLADI. SEÇİM, PAMUKKALE SAĞLIK EĞİTİM VAKFI (PASVAK) AŞEVİ MERKEZEFENDİ SOSYAL TESİSLERİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK. BAŞKAN ERDOĞAN, "SEÇİM VE SANDIK, DEMOKRASİNİN TEMEL ARGÜMANLARIDIR. TÜM ÜYELERİMİZİ, BU DEMOKRATİK HAKLARINI KULLANMAK ÜZERE SANDIĞA DAVET EDİYORUZ. SEÇİMİMİZİN ODAMIZA, ŞEHRİMİZE VE İŞ DÜNYAMIZA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUZ" DEDİ.