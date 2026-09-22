Denizli'de eş zamanlı narkotik operasyonu: 13 şüpheliden 12'si tutuklandı

Denizli merkezde torbacılara yönelik operasyon:

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcıları (kamuoyunda "torbacı" olarak bilinenler) ve bunları organize eden yapılara yönelik planlı bir çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve toplam 13 şüpheli yakalandı.

Operasyonun ayrıntıları:

Yürütülen eş zamanlı baskınlarda şüphelilerin adreslerinde kapsamlı aramalar yapıldı. Aramalar sonucunda ele geçirilen bulgular kolluk birimleri tarafından kayıt altına alındı; operasyon, şehir genelinde torbacı ağlarına yönelik koordineli adımların bir parçası olarak değerlendirildi.

Ele geçirilen maddeler ve deliller:

Aramalarda, 35 parça halinde bin 604 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (uç) maddesi, 9 parça halinde 16,5 gram metamfetamin, 89 adet sentetik ecza hapı ile birlikte çeşitli uyuşturucu madde kullanım aparatları ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler ve materyaller delil olarak dosyaya eklendi.

Şüphelilerin yargılama süreci:

Operasyon kapsamında adli makamlara sevk edilen 13 şüpheliden 12'si tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma ve yargılama süreci Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı gözetiminde devam ediyor.

DENİZLİ’DE POLİS EKİPLERİNİN UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN SOKAK SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA 13 ŞÜPHELİ YAKALANDI. ŞÜPHELİLERDEN 12’Sİ TUTUKLANIRKEN, 1 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.