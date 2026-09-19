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Denizli'de gazilere vefa yürüyüşü: kahramanlarla kardeşlik yolunda

19 Eylül Gaziler Günü'nde Denizli'de protokol, gaziler ve vatandaşlar 'Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda' yürüyüşünde bir araya geldi; tören Atatürk Anıtı'nda yapıldı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 14:19

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Denizli'de gazilere vefa yürüyüşü: kahramanlarla kardeşlik yolunda

Denizli'de gaziler günü yürüyüşü gerçekleştirildi

Denizli'de 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında, gazilere duyulan minnet ve vefanın ifadesi olarak 'Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda' yürüyüşü düzenlendi. Etkinlik, kent merkezinde yoğun bir katılımla gerçekleşti ve törenlerle sonlandı.

protokol ve katılımcılar:

Programa Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 11’inci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Abdullah Karakoç ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkanı Hamdi Helvacılar katıldı. İl protokolü, şehit aileleri, gaziler ve aileleri, gazi yakınları, askerî erkân, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yürüyüşe destek verdi.

törenin akışı ve önemine dair ayrıntılar:

Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni yapıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; protokol üyeleri anıta çelenklerini sundu. Çelenk sunumunun ardından günün anlam ve önemini vurgulayan şiirler okundu ve törende duygusal anlar yaşandı.

Program, törenin tamamlanmasıyla sona erdi. Etkinlik katılımcılar arasında dayanışma ve minnet duygusunun ön plana çıktığı, gazilere yönelik saygı gösterisinin ve kamuoyunun desteğinin pekiştirildiği bir ortam sağladı.

DENİZLİ&#039;DE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA GAZİLERE DUYULAN MİNNET VE VEFANIN İFADESİ OLARAK...

DENİZLİ'DE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA GAZİLERE DUYULAN MİNNET VE VEFANIN İFADESİ OLARAK "KAHRAMANLARLA KARDEŞLİK YOLUNDA" YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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