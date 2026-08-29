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Denizli'de gülümseyen zanlı dikkati çekti: kaçırıp soyarak haraç iddiası

Denizli'de JASAT'ın operasyonuyla, kaçırıp ıssız yere götürüp çırılçıplak soyarak dövdükleri ve haraç aldıkları iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 09:08

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 09:15

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Denizli'de gülümseyen zanlı dikkati çekti: kaçırıp soyarak haraç iddiası

Denizli'de haraç çetesine yönelik operasyon

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile diğer birimlerin ortak çalışması sonucu, hedef aldıkları kişileri kaçırıp ıssız bir akarsu kenarına götürdükleri, burada çırılçıplak soyarak darp ettikleri ve tehdit yoluyla haraç aldıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Operasyonun ayrıntıları:

Yürütülen teknik ve saha çalışmaları sonrasında şüpheli grubun tespit edilmesiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, zorla kaçırdıkları kişilerden haraç aldığı ileri sürülen 7 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Adliye süreci ve tutuklama:

Jandarmadaki işlemlerinin ardından, şüpheliler geniş güvenlik tedbirleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Savcılık önünde kendilerine yöneltilen soruları yanıtsız bırakan şüphelilerden, adliye girişinde bir kişinin sırıtarak yürüdüğü dikkat çekti. Yapılan soruşturmaların ardından şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖZALTINA ALINAN 7 ŞÜPHELİ ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI

GÖZALTINA ALINAN 7 ŞÜPHELİ ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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