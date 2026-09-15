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Denizli'de iş yerinde yangın: itfaiye müdahalesi sürüyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi; müdahale devam ediyor, neden henüz belirlenemedi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 17:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Denizli'de iş yerinde yangın: itfaiye müdahalesi sürüyor

Denizli'de iş yerinde yangın: itfaiye müdahalesi sürüyor

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yangın çıktı. Olay, bölge sakinlerinin ihbarı üzerine ekiplerin sevk edilmesiyle gündeme geldi.

müdahale çalışmaları:

Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi halen sürüyor; çalışanlar ve çevredeki vatandaşlar tarafından sağlanan ilk bilgiler ekiplerin hızlı müdahalesine işaret ediyor.

olay yeri ve soruşturma:

Yangın, Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi 8028 Sokak adresindeki iş yerinde çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; yetkililer olayla ilgili bilgi akışını sürdürüyor ve gelişmeler geldikçe paylaşılacak.

DENİZLİ’NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR İŞ YERİNDE YANGIN ÇIKTI. BÖLGEYE SEVK...

DENİZLİ’NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR İŞ YERİNDE YANGIN ÇIKTI. BÖLGEYE SEVK EDİLEN EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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