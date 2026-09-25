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Denizli’de işbirliği vurgusu: TEKMER’i birlikte kuracağız

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Pamukkale Teknokent temsilcileriyle TEKMER projesini, dijital dönüşüm eğitimlerini ve yeni sanayi siteleri planlarını paylaştı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:54

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Denizli’de işbirliği vurgusu: TEKMER’i birlikte kuracağız

DTO ve Pamukkale Teknokent’te ortak çalışma adımı:

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan ile Pamukkale Teknokent bünyesindeki bilişim ve yazılım firmalarının temsilcileri bir araya geldi. Toplantıya Pamukkale Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Aksel ve teknokentte faaliyet gösteren firma temsilcileri katıldı. Buluşmada sektörün mevcut durumu, ihtiyaçları, karşılaşılan güçlükler ve olası iş birliği alanları detaylı biçimde ele alındı.

TEKMER'in amaçları ve eğitim içerikleri:

Erdoğan, DTO’nun yeni dönem projelerinin merkezinde yer alacak Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) çalışmasını anlattı. Merkezin öncelikli hedefleri arasında girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirebilmelerine destek sağlamak bulunuyor. TEKMER’de işletmelerin yanı sıra kadın ve genç girişimcilere yönelik dijital dönüşüm, yapay zekâ, otomasyon, yazılım, e-ticaret ve yeni nesil üretim teknolojileri alanlarında eğitim programları düzenlenecek.

Başkan Erdoğan, merkezin Pamukkale Teknokent’teki imkanlara yakın bir yapıda planlandığını ve kurulup geliştirilme sürecinde sektör temsilcilerinden alınacak önerilerin esas alınacağını vurguladı. Bu yaklaşımın yerel ekosistemin ihtiyaçlarına uygun, uygulamalı ve sürdürülebilir bir yapı ortaya koyması hedefleniyor.

Yerel üretim, sanayi siteleri ve yeşil dönüşüm:

Toplantıda Erdoğan, girişimcilik ve yenilikçiliğin yanı sıra şehir ekonomisinin güçlenmesinde yerel değerlerin korunmasının önemine dikkat çekti. Üretilen ürünlerin öncelikle Denizli’de tercih edilmesi gerektiğini belirterek, kamusal alandaki yerli malı tedariğinde yaşanan sorunların takip edileceğini ve ilgili mercilere iletileceğini söyledi.

Ayrıca Erdoğan, yeni dönemde 1200 dönümlük bir alanda gıda ve geri dönüşüm sektörlerine yönelik yeni sanayi siteleri kurulacağını; buna ek olarak Denizli Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Ofisini kurduklarını ifade etti. Bu adımların, bölgedeki üretim kapasitesini artırma ve çevresel uyumu güçlendirme yönünde atılmış somut adımlar olduğu belirtildi.

Toplantının sonunda Pamukkale Teknokent’teki firma temsilcileri söz alarak TEKMER ve sektörleriyle ilgili görüşlerini aktardı. Prof. Dr. İbrahim Aksel ise DTO yönetimi ve teknoloji firmalarının bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirip, yoğun ilgi ve destek için teşekkür etti.

DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO) BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN, İŞLETMELERİ PAMUKKALE TEKNOKENT’TE BULUNAN DTO...

DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO) BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN, İŞLETMELERİ PAMUKKALE TEKNOKENT’TE BULUNAN DTO ÜYELERİNDEN BİLİŞİM VE YAZILIM SEKTÖRÜNÜN TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ. PAMUKKALE TEKNOKENT GENEL MÜDÜRÜ PROF. DR. İBRAHİM AKSEL İLE TEKNOKENT BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMA TEMSİLCİLERİNİN KATILDIĞI TOPLANTIDA, DENİZLİ TİCARET ODASI’NIN EN YENİ PROJESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ (TEKMER) İLE İLGİLİ GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ OLDU.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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