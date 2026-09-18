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Denizli'de izinsiz hafriyata karşı sıkı önlem: 190 bin lira ceza

Denizli Büyükşehir ekipleri, boş araziler ve şantiyelerde devriye yaparak izinsiz hafriyat dökümlerini anında durdurdu; tutanakla 190 bin TL ceza uygulandı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Aslı Han

Denizli'de izinsiz hafriyata karşı sıkı önlem: 190 bin lira ceza

Denetimlerde kaçak dökümler sahada durduruldu

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde çevre kirliliğine karşı yürüttüğü saha denetimlerini sıkılaştırdı ve sorumluluk sahalarında izinsiz hafriyat dökümlerini tespit ederek müdahale etti. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Hafriyat Şube Müdürlüğü ekiplerinin devriyesinde suçüstü yakalanan döküm işlemi anında durduruldu.

Olay yerine çağrılan Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince "İdari Yaptırım Tutanakları" düzenlenerek 190 bin TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dökümü yapan araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu ve araç 1 ay süreyle trafikten men edildi.

Saha denetimlerinin kapsamı:

Hafriyat Şube Müdürlüğü ekipleri, boş araziler, şantiyeler ve kaçak döküm riski taşıyan noktalarda düzenli devriye gerçekleştiriyor. Çalışmaların amacı, kent doğasının, tarım alanlarının ve yaşam alanlarının korunması; izinsiz işlemlerle doğal yapının zarar görmesinin önlenmesi. Başkanlık, şehir içinde yürütülen denetimlerin 7/24 esasına göre sürdüğünü ve usulsüzlük tespit edilen kişi veya firmalara taviz yapılmayacağını belirtti.

Yasal süreç ve vatandaş çağrısı:

Yetkililer, Atık Kabul Belgesi olmadan ve izinli depolama sahaları dışında yapılan tüm dökümlerin titizlikle takip edilip cezai işleme tabi tutulacağını vurguladı. Müteahhit, firma ve hafriyat taşıyıcılarının mevcut mevzuata hassasiyetle uyması istendi. Vatandaşlardan çevre kirliliğine yol açan kaçak döküm vakalarını Alo 153 ve Büyükşehir Belediyesi iletişim kanalları üzerinden bildirmeleri talep edildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı açıklamasında, "Denizli'mizin doğasını, tarım arazilerini ve yaşam alanlarını korumak en öncelikli görevimizdir" denilerek, kent genelinde doğayı kirleten hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyeceği ifade edildi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇMEK, DOĞAL YAŞAM...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇMEK, DOĞAL YAŞAM ALANLARINI KORUMAK VE KAÇAK HAFRİYAT DÖKÜMLERİNİ ENGELLEMEK AMACIYLA SORUMLULUK SAHALARINDA KAPSAMLI BİR SAHA DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA BAĞLI SAHA DENETİM EKİPLERİNCE SUÇÜSTÜ TESPİT EDİLEN KAÇAK DÖKÜME İLİŞKİN İDARİ VE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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