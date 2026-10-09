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Denizli'de 'kamu personeliyiz' yalanıyla kurulan dolandırıcılık ağı çökertildi

Denizli jandarmasının operasyonunda, kendilerini kamu personeli olarak tanıtan 10 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi; 4'ü tutuklandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Denizli'de 'kamu personeliyiz' yalanıyla kurulan dolandırıcılık ağı çökertildi

Operasyon ve gözaltılar:

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Pamukkale, Merkezefendi, Honaz ve Tavas ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada, kendilerini kamu personeli olarak tanıtarak vatandaşları mağdur ettikleri iddia edilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adli işlemler öncesinde şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Bu süreçte iki şüpheli serbest bırakılırken, toplam sekiz kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden dörtü tutuklandı, diğer dört kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen deliller ve soruşturmanın yönü:

Adreslerde ve şüphelilere ait araçlarda yapılan aramalarda muhtelif miktarda silah ve mühimmat ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Olay, savcılık tarafından "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan yürütülen soruşturmanın merkezinde yer alıyor ve ele geçirilen dijital veriler soruşturmanın seyrinde belirleyici olacak.

Jandarma yetkilileri, operasyonun mağdurların korunması ve suç zincirinin çözülmesi amacını taşıdığını belirtti. Soruşturma devam ederken, adli süreçte elde edilecek delillerin şüphelilerin eylemlerinin kapsamını netleştirmesi bekleniyor.

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE, MERKEZEFENDİ, HONAZ VE TAVAS İLÇELERİNDE DÜZENLENEN DOLANDIRICILIK...

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE, MERKEZEFENDİ, HONAZ VE TAVAS İLÇELERİNDE DÜZENLENEN DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA 10 ŞÜPHELİDEN 4’Ü TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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