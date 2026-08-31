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Denizli'de kaza: sürücü genç hayatını kaybetti, haberi alan baba kalp krizinden öldü

Denizli Merkezefendi Servergazi Mahallesi'nde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü 29 yaşındaki Asım Ayyıldız hastanede yaşamını yitirdi; haberi alan babası İsmail Ayyıldız kalp krizi geçirdi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:34

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 13:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Denizli'de kaza: sürücü genç hayatını kaybetti, haberi alan baba kalp krizinden öldü

Denizli'de gece yarısı trafik kazası iki can aldı

Denizli Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti, acı haberin ardından babası da yaşamını yitirdi.

Kaza anı ve müdahale:

Olay, 20 BP 810 plakalı otomobili kullanan Asım Ayyıldız (29)'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle başladı. Araç önce kaldırıma, ardından bir ağaca çarparak durdu. Kazanın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı araçtan çıkardığı Ayyıldız, olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye nakledildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç sürücü kurtarılamadı.

Acı haber ve ikinci ölüm:

Kazada yaşamını yitiren gencin vefat haberini aldıktan sonra İsmail Ayyıldız beklenmedik şekilde kalp krizi geçirdi. Acılı baba, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Emniyet ve sağlık yetkilileri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, bölgedeki görgü tanıkları ve olay yerindeki incelemeler kaza dinamiklerinin belirlenmesi için değerlendiriliyor. Olayın kesin nedeni ve ayrıntıları yapılacak teknik incelemelerin ardından açıklanacak.

Her iki cenazeyle ilgili işlemler ve yakınlarına bildirim süreci yetkililer tarafından yürütülüyor; mahallede ve aile çevresinde büyük üzüntü hakim.

DENİZLİ’DE DÜN GECE SAATLERİNDE AĞACA ÇARPARAK KAZA YAPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GENÇ, AĞIR YARALI...

DENİZLİ’DE DÜN GECE SAATLERİNDE AĞACA ÇARPARAK KAZA YAPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GENÇ, AĞIR YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI. OĞLUNUN VEFAT HABERİNİ ALAN BABA İSE KALP KRİZİ GEÇİREREK YAŞAMINI YİTİRDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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