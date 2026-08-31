Denizli'de sağlık kadrosuna 142 yeni hekim takviyesi

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü çerçevesinde Denizli'ye toplam 142 yeni hekim kadrosu tahsis edildiğini duyurdu. Subaşıoğlu, kadroların 122'sinin hekim ve 20'sinin uzman hekim olduğunu belirterek, atamaların kent merkezi ve ilçelerde sağlık hizmetlerinin kapasitesini ve erişilebilirliğini artırmayı amaçladığını vurguladı.

Yeni kadroların dağılımı ve hedefleri:

Subaşıoğlu, tahsis edilen kadrolarla vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin şekilde ulaşmasının hedeflendiğini söyledi. Yeni atamalarla birlikte acil ve poliklinik hizmetleri, randevu sürelerinin kısalması ve kırsal bölgelere yönelik sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi planlanıyor. Merkez ve ilçeler arasındaki hizmet dengesinin iyileştirilmesi, hasta yükünün hafifletilmesi ve uzman branşlardaki eksikliklerin giderilmesi öncelikler arasında yer alıyor.

Hangi branşlarda görevlendirilecekler:

Denizli'ye ayrılan kadrolar farklı branşlarda görevlendirilmek üzere planlandı. Bu branşlar arasında pratisyen hekimlik, aile hekimliği, anesteziyoloji ve reanimasyon, deri ve zührevi hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, fizyoloji, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, ruh sağlığı ve hastalıkları, tıbbi mikrobiyoloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nöroloji, tıbbi onkoloji ile tıbbi patoloji yer alıyor. Subaşıoğlu, bu dağılımın hem şehir merkezinde hem de ilçelerde hizmet çeşitliliğini artıracağını belirtti.

Teşekkür ve izlenecek adımlar:

Subaşıoğlu, Denizli'ye yeni kadroların kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. İsimler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Nihat Zeybekci ile milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök yer aldı. Ayrıca, Subaşıoğlu çalışmaların sürdürüleceğini ve kentteki sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için takipte olunacağını ifade etti.

AK PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANI MUHAMMET SUBAŞIOĞLU, 130. DÖNEM DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMINDA DENİZLİ’YE 122 HEKİM VE 20 UZMAN HEKİM OLMAK ÜZERE TOPLAM 142 YENİ HEKİM KADROSU TAHSİS EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI. YENİ KADROLARLA BİRLİKTE KENT MERKEZİ VE İLÇELERDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR.