Denizli’de sigara kaynaklı yangında bir kişi dumandan yaşamını yitirdi

Denizli’de evde çıkan yangında can kaybı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi’nde meydana gelen yangında 57 yaşındaki Öner Oruç yaşamını yitirdi. Oruç’un yatağa bağımlı olarak yaşadığı, yangının ise sigaradan çıktığının değerlendirildiği bildirildi.

olayın gelişimi ve müdahale:

İddiaya göre; Oruç sigarasını yaktıktan sonra uyuyakaldı. Sabah saatlerinde odadan yükselen dumanları fark eden bakıcısı durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler evi kontrol etti.

ölüm nedeni ve soruşturma:

Ekiplerin ilk değerlendirmesinde yangın sırasında oluşan dumandan zehirlenme nedeniyle Oruç’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yangının sigaradan çıktığı yönündeki tespitlerin ardından olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı.

DENİZLİ’NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE BİR EVDE SİGARADAN ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLEN YANGINDA 57 YAŞINDAKİ ADAM, DUMANDAN ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBETTİ.