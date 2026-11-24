programın odağı:

Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Hayalleriniz İçin Gelin Sınavı Konuşalım' semineri, sınav maratonundaki gençlerin zihinsel ve psikolojik süreçlerine odaklandı. Program Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda yapıldı ve konuşmacı olarak yer alan Uzman Klinik Psikolog Cengiz Türkmen, katılımcılara sınav kaygısını azaltmaya yönelik bilimsel ve günlük hayatta uygulanabilir öneriler sundu.

Türkmen sunumunda öğrencilerin motivasyonlarını sürdürebilmeleri, sınav öncesi ve sınav anındaki stres tepkilerini tanımaları ve bunları yönetebilmeleri için pratik adımlar paylaştı. Açıklamalarında, kaygının normal bir duygu olduğunu vurgulayarak stresle baş etme stratejilerini örneklerle açıkladı ve önerilerini somut uygulamalara dönüştürdü.

aile ve öğretmenlere öneriler:

Seminerde yalnızca öğrencilere değil, sürecin kilit aktörleri olan ailelere ve öğretmenlere de özel başlıklar ayrıldı. Velilere, sınav döneminde çocuklarla iletişimde dikkat edilmesi gereken tutumlar ve evde dengeli bir çalışma ortamı oluşturmanın yolları anlatıldı. Öğretmenler için ise öğrencilerin potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik pedagojik yaklaşımlar ve destekleyici geri bildirim teknikleri ele alındı.

Program, sınav sürecinin tek başına öğrenci sorumluluğu olmadığını, aile ve öğretmen desteğinin önemini ve psikolojik hazırlığın akademik performansla doğrudan ilişkisini göstermesi açısından katılımcılardan olumlu geri dönüş aldı. Seminer, katılımcılara hem bilgi hem de uygulama odaklı rehberlik sağlamayı amaçladı ve paylaşılan yöntemlerin günlük hayatta uygulanabilir olmasına özen gösterildi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN "HAYALLERİNİZ İÇİN GELİN SINAVI KONUŞALIM" SEMİNERİNDE, ÖĞRENCİ, VELİ VE ÖĞRETMENLERE SINAV SÜRECİNİ DAHA SAĞLIKLI YÖNETMELERİNİ SAĞLAYACAK BİLİMSEL VE PRATİK ÖNERİLER AKTARILDI.