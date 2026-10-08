Denizli'de sokak satıcılarına eş zamanlı baskın: 10 tutuklama

Denizli'de narkotik operasyonu

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına ve organize uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen planlı çalışmanın ardından geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi. Uygulama eş zamanlı olarak gerçekleştirildi ve belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

operasyonun kapsamı:

Operasyonda toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda, ele geçirilen maddeler ve deliller titizlikle kayıt altına alındı. Aramalarda ayrıca kullanıma hazır paketleme ve tartı ekipmanlarına rastlandı.

ele geçirilen maddeler ve deliller:

Aramalarda bulunan unsurlar arasında 14 parça halinde toplam 525 gram metamfetamin, 15 parça halinde 3 bin 538 kullanımlık kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (uç), 38 adet sentetik ecza hap, 6 parça halinde 3,45 gram eroin ve 3,50 gram esrar yer aldı. Ayrıca soruşturmada delil niteliği taşıyan 2 hassas terazi, 1 makas ve çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

hukuki süreç ve sonuçlar:

Savcılığa sevk edilen 12 şüpheliden, TCK 188. maddesi uyarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 10 kişi tutuklandı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken bir kişi ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

Emniyet yetkilileri, operasyonun uyuşturucu arzının ve sokak satıcılığı yapan organizasyonların çözülmesine yönelik planlı bir çalışmanın parçası olduğunu, benzer operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

DENİZLİ’DE NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE SOKAK SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. ARAMALARDA METAMFETAMİN, SENTETİK KANNABİNOİD, SENTETİK ECZA, EROİN VE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.