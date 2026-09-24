Denizli’de sporculara ücretsiz bütüncül sağlık ve performans merkezi açıldı

Denizli’de yeni merkez sporcuların fiziksel ve zihinsel ihtiyacına odaklanıyor

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Sporcu Sağlığı Merkezi hizmete girdi. İstiklal Caddesi'nde bulunan Sporcu Eğitim Merkezi binasının 2. katında yer alan tesis, yaklaşık 300 metrekarelik bir alanda faaliyet gösterecek ve yalnızca sporculara yönelik hizmet sunacak. Tesis, kapsamı ve sunduğu hizmetler bakımından Denizli’de ilk olma özelliği taşıyor.

Uzman kadro ve klinik uygulamalar:

Merkezde fizyoterapistler, psikologlar ve diyetisyenlerden oluşan bir ekip görev yapıyor. Fizyoterapistler eşliğinde sporcuların kas iskelet sistemi değerlendirmeleri ile tedavi süreçleri yürütülüyor. Uygulanan yöntemler arasında manuel terapi, kişiye özel egzersiz programları ve elektroterapi gibi modern uygulamalar yer alıyor. Amaç, sakatlık riskini azaltmak ve performans geri kazanımını hızlandırmaktır.

Beslenme ve vücut kompozisyonu takibi:

Diyetisyenler, spor öncesi ve sonrası beslenme planlaması, antrenman dönemlerinde enerji ve sıvı gereksiniminin karşılanması ile sağlıklı öğün düzeninin oluşturulmasında sporculara rehberlik edecek. Çalışmalar kapsamında vücut kompozisyonu ölçümleri yapılarak yağ, kas ve su bileşenleri analiz ediliyor; bulgular doğrultusunda bireysel beslenme stratejileri geliştiriliyor.

Psikologlar ise sporcuların stres, kaygı ve motivasyon süreçleriyle başa çıkabilmesi için bireysel destek sağlayacak. Antrenman ve müsabaka dönemlerindeki odaklanma, özgüven ve zihinsel dayanıklılığın artırılmasına yönelik çalışmalarla performansa psikolojik katkı hedefleniyor.

Merkezin amaçları ve hizmet anlayışı:

Merkezin çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Denizli’de sporu yalnızca sahada, salonda ya da antrenman alanında değerlendirmediklerini vurguladı. Erdoğan, başarılı bir sporcunun fiziksel gelişimi kadar doğru beslenmesinin, zihinsel olarak güçlü olmasının ve sağlığını korumasının da büyük önem taşıdığını belirtti. Bu anlayışla Sporcu Sağlığı Merkezi'nin kurulduğunu ve amacın Denizli’deki sporculara bütüncül uzman desteği sunmak olduğunu ifade etti.

Merkez tamamen ücretsiz hizmet verecek şekilde planlandı. Denizli’deki farklı branşlardan sporcuların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve uzman kadro ile tesis, yerel spor ekosistemine destek olmayı hedefliyor.

SPORCULARIN FİZİKSEL VE ZİHİNSEL GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEMEK, DOĞRU BESLENME ALIŞKANLIKLARI KAZANDIRMAK VE SPORCU PERFORMANSLARINI ARTIRMAK AMACIYLA KURULAN SPORCU SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMETE GİRDİ. TAMAMEN ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK TESİS, KAPSAMI VE SUNDUĞU HİZMETLER BAKIMINDAN DENİZLİ’DE İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR. İŞTE AYRINTILAR...