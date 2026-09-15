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Denizli'de tarhana atölyesiyle geleneksel lezzetler yaşatılacak

Denizli Büyükşehir'in 'Geçmişten Gelen Lezzetler' atölye serisi tarhana ile başladı; uygulamalı eğitimlerle geleneksel tarifler yeni kuşaklara aktarılacak.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 14:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Denizli'de tarhana atölyesiyle geleneksel lezzetler yaşatılacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, mutfak mirasını yaşatmak için atölye serisi başlattı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin kuşaklar boyunca aktarılan yemek geleneğini canlı tutmak ve unutulmaya yüz tutan tarifleri yeniden gündeme taşımak amacıyla "Geçmişten Gelen Lezzetler, Geleceğe Kalan Tarifler" başlıklı bir atölye serisi başlattı. Projenin hedefi, evlerde artık daha az uygulanan yöntemleri uygulamalı eğitimlerle öğretmek ve yerel mutfak bilgisini toplumla paylaşmak.

Tarhana yapımı uygulamalı olarak aktarılacak:

Serinin ilk buluşmasında Denizli mutfağında önemli bir yere sahip olan tarhanaın hazırlanışı katılımcılara adım adım gösterilecek. Etkinlikte hem malzeme seçimi, yoğurma ve kurutma teknikleri hem de geleneksel saklama yöntemleri üzerinde durulacak. Katılımcılar, tarhana üretiminin inceliklerini öğrenirken geçmişten gelen uygulamaların neden önemli olduğu ve bu tariflerin günlük yaşamdaki yeri üzerine deneyim paylaşımı yapma fırsatı bulacak.

Atölye dizisi, özellikle kadınların bir araya gelerek bilgi ve uygulama paylaşımında bulunmasına olanak sağlayacak şekilde tasarlandı. Bu sayede hem bireysel beceriler güçlendirilecek hem de toplumsal hafızanın mutfak üzerinden canlı tutulması amaçlanıyor.

Atölye programı ve başvuru bilgileri:

Tarhana atölyesinin ardından program, yoğurt mayalama, kefir, peynir, tükenmez, sübye, turşu, şerbet ve ekmek yapımı gibi geleneksel ürünlere yönelik oturumlarla devam edecek. Ayrıca Denizli mutfağına özgü farklı lezzetler de ilerleyen tarihlerde ele alınacak.

İlk atölye 18 Eylül Cuma, saat 10.00'da Fatih Sosyal Etkinlik Merkezi yanında bulunan Fatih Profesyonel Mutfak Atölyesi'nde gerçekleştirilecek. Katılımcılar başvurularını https://forms.gle/L1qRnPLwo1N9WJQH9 linki üzerinden ya da afişte yer alan QR kodu okutarak online olarak yapabilecekler. Etkinlik, geleneksel tariflerin belgelenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için planlanan atölye dizisinin ilk adımı olarak öne çıkıyor.

Belediye yetkilileri, düzenlenecek atölyelerle hem kültürel mirasın korunmasının hem de yerel üretim bilincinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtiyor. Katılımcılar, uygulamalı eğitimler aracılığıyla ev mutfağında nesiller boyunca kullanılan yöntemleri öğrenip uygulama imkânı bulacak.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTİN KÖKLÜ MUTFAK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK VE GELENEKSEL TARİFLERİ...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTİN KÖKLÜ MUTFAK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK VE GELENEKSEL TARİFLERİ GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAK AMACIYLA "GEÇMİŞTEN GELEN LEZZETLER, GELECEĞE KALAN TARİFLER" TEMASIYLA YENİ BİR ATÖLYE SERİSİ BAŞLATIYOR. SERİNİN İLK BULUŞMASINDA DENİZLİ’NİN GELENEKSEL LEZZETLERİNDEN TARHANANIN YAPIMI UYGULAMALI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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