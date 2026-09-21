Denizli'de tarhana geleneği atölye ile yeniden canlandı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin mutfak mirasını korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla başlattığı "Geçmişten Gelen Lezzetler, Geleceğe Kalan Tarifler" serisinin ilk etkinliğini tamamladı. Etkinlik, Fatih Sosyal Etkinlik Merkezi yanında yer alan Fatih Profesyonel Mutfak Atölyesi'nde gerçekleşti ve yoğun ilgi gördü.

tarhana yapımının incelikleri uygulamalı öğretildi:

Tarhana Yapımı Atölyesi'nde katılımcılar tarhananın tarihsel önemini dinledikten sonra üretim sürecini adım adım uyguladı. Atölyede buğday unu, yoğurt, domates, biber, nohut unu ve tuz gibi temel malzemelerin uygun oranlarda birleşimi, hamurun yoğrulması ve mayalanma süreleri hakkında uygulamalı bilgiler verildi. Eğitmenler, mayalama sürecinde dikkat edilmesi gereken hijyen kurallarını ve hamurun doğru koşullarda kurutulmasının püf noktalarını kişiye özel gösterimlerle aktardı.

Katılımcılar, kuruyan hamurun el veya elek yardımıyla ufalanması ve saklama koşullarına ilişkin ayrıntıları birebir deneyimleyerek öğrendi. Atölye aynı zamanda kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi ve yöntemlerin paylaşılmasına olanak tanıyarak, katılımcıların yerel tarifleri kendi mutfaklarına nasıl taşıyabileceklerine dair fikir alışverişi yapmalarını sağladı.

geleneksel lezzetler serisi ve başvuru bilgileri:

Tarhana ile başlayan atölye serisi, ilerleyen dönemlerde yoğurt mayalama, peynir, tükenmez, sübye, turşu, şerbet ve ekmek yapımı gibi geleneksel üretimlere odaklanacak. Program kapsamında ayrıca Denizli mutfağına özgü farklı lezzetlerin de katılımcılarla buluşturulması hedefleniyor. Serinin bir sonraki etkinliği Erişte Yapımı Atölyesi olarak duyuruldu.

Geleneksel mutfak kültürüne ilgi duyan vatandaşlar atölyelere katılmak için başvurularını https://apps.denizli.bel.tr/mutfakatolyeprogram/ adresi üzerinden yapabilecek. Belediye yetkilileri, düzenlenecek atölyelerle hem tariflerin yaşatılacağını hem de yerel gastronomi bilincinin güçleneceğini belirtiyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTİN KÖKLÜ MUTFAK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK VE GELENEKSEL TARİFLERİ GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAK AMACIYLA "GEÇMİŞTEN GELEN LEZZETLER, GELECEĞE KALAN TARİFLER" TEMASIYLA GELENEKSEL LEZZETLER ATÖLYE SERİSİNİ BAŞLATTI. SERİNİN İLK ETKİNLİĞİ OLAN TARHANA YAPIMI ATÖLYESİ YOĞUN İLGİ GÖRÜRKEN, SIRADAKİ ERİŞTE YAPIMI ATÖLYESİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI.