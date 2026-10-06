Denizli'de ulaşım desteği ikinci yılında binlerce öğrencinin yolunu kolaylaştırıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve aile bütçelerine katkı sunmak amacıyla başlatılan Ulaşım Desteği Projesi, ikinci eğitim-öğretim yılında da devam ediyor. Proje, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde yaşayan öğrencilerin okula erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

kapsam ve ulaşım hakkı:

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen uygulama; ortaokul, lise ve çıraklık eğitimi (MESEM) öğrencileri ile 2026 yılında liseden mezun olup dershaneye devam eden gençleri kapsıyor. Başvurusu onaylanan her öğrenciye aylık olarak 44 ücretsiz biniş hakkı tanımlanan otobüs kartları veriliyor ve hak sahipleri SMS ile bilgilendiriliyor.

sokakta başlayan dayanışma ve yerel destek:

Projenin çıkış noktası, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun vatandaşlarla buluşmaları sırasında liseli öğrencilerden gelen ulaşım talebi olarak gösteriliyor. Belediye yetkilileri, sokakta başlayan bu talebin sistematik bir sosyal destek uygulamasına dönüştüğünü ve bugün binlerce öğrencinin yararlandığını belirtiyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eğitime yapılan desteklerin şehrin geleceğine yapılan yatırımlar olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: Bu şehrin kaynaklarını yine bu şehrin güzel insanlarıyla, özellikle de yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımızla adil biçimde paylaşıyoruz. Annelerimizin kaygı duymadığı, gençlerimizin umutla yarınlara baktığı bir Denizli hedefiyle çalışıyoruz. Sokakta bir öğrencimizin talebiyle başlayan bu dayanışmanın bugün binlerce öğrencimize ulaşmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Şehrimizin geleceğine ve gençlerimizin hayallerine destek olmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

başvuru ve erişim:

Projeye başvurular, 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi boyunca eğitim-öğretim yılı sonuna kadar açık kalacak. Başvurular www.denizli.bel.tr adresindeki "Başvurular" sekmesinden veya https://apps.denizli.bel.tr/ulasimdestegibasvuru/ adresinden online olarak yapılabiliyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından onayı alan öğrencilere SMS ile bilgi gönderiliyor ve kartlar kullanıma açılıyor.

Belediye yetkilileri, projenin aile bütçesine sağladığı katkı ve öğrencilerin eğitim erişimini kolaylaştırma hedefinin önümüzdeki dönemde de öncelik olmaya devam edeceğini belirtiyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK VE AİLE BÜTÇELERİNE KATKI SUNMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ ULAŞIM DESTEĞİ PROJESİ, İKİNCİ YILINDA DA BİNLERCE ÖĞRENCİNİN OKUL YOLUNU KOLAYLAŞTIRIYOR. BAŞVURUSU ONAYLANAN ÖĞRENCİLER, AYLIK 44 ÜCRETSİZ BİNİŞ HAKKI BULUNAN OTOBÜS KARTLARINDAN YARARLANIYOR.